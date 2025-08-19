Смертельна пастка для дітей: в Україні з’явилися небезпечні боєприпаси, схожі на іграшки

Раніше РБК-Україна писало, що Росія почала застосовувати нові дешеві безпілотники з пінопласту і фанери, які виконують функції приманок та розвідників. Вони схожі на "Шахеди", але не несуть значної вибухівки: частина оснащена камерами й SIM-картами для передачі зображень, інші використовуються для виявлення українських ППО. Такі дрони важко відрізнити від ударних, тож їх також збивають, а низька собівартість робить їх вигідними для Росії у масованих атаках.

Також ми розповідали, що Росія модернізує свої дрони-камікадзе "Шахед", оснащуючи їх сучасними системами захисту від перехоплення, оптичним наведенням, багатоканальними антенами та датчиками ухилення. Це робить їх стійкішими до РЕБ і складнішими для знищення. Крім того, ворог почав встановлювати на безпілотники вибухівку для самознищення, щоб унеможливити їх захоплення та створити додаткову небезпеку після падіння.