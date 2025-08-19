Смертельная ловушка для детей: в Украине появились опасные боеприпасы, похожие на игрушки

Ранее РБК-Украина писало, что Россия начала применять новые дешевые беспилотники из пенопласта и фанеры, которые выполняют функции приманок и разведчиков. Они похожи на "Шахеды", но не несут значительной взрывчатки: часть оснащена камерами и SIM-картами для передачи изображений, другие используются для обнаружения украинских ПВО. Такие дроны трудно отличить от ударных, поэтому их также сбивают, а низкая себестоимость делает их выгодными для России в массированных атаках.

Также мы рассказывали, что Россия модернизирует свои дроны-камикадзе "Шахед", оснащая их современными системами защиты от перехвата, оптическим наведением, многоканальными антеннами и датчиками уклонения. Это делает их более устойчивыми к РЭБ и более сложными для уничтожения. Кроме того, враг начал устанавливать на беспилотники взрывчатку для самоуничтожения, чтобы сделать невозможным их захват и создать дополнительную опасность после падения.