ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Смертельное ДТП с нардепом. Николаенко избрали меру пресечения

Киев, Четверг 09 ноября 2023 14:52
UA EN RU
Смертельное ДТП с нардепом. Николаенко избрали меру пресечения Фото: Андрей Николаенко (dostyp com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Андрею Николаенко меру пресечения. Он насмерть сбил на трассе Киев-Чоп 18-летнюю девушку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Столичный суд направил Андрея Николаенко под круглосуточный домашний арест до 4 января. Также нардепа обязали носить электронный браслет.

Сторона обвинения настаивала на мере пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Напомним, что 7 ноября Печерский районный суд Киева должен был избрать меру пресечения Николаенко. Но судья объявила перерыв в заседании.

Что известно о трагедии

Известно, что 3 ноября в Житомирской области на трассе Киев-Чоп народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

За рулем авто находился народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. Позже по поручению генпрокурора нардепу сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей.

По данным следствия, нардеп двигался на автомобиле со скоростью 146 километров в час. Но на том участке трассы разрешенная скорость была максимально 110 километров в час.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТП Печерский райсуд
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине