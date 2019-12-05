Не смертелен для мажоритарщиков: Разумков рассказал о новом Избирательном кодексе

Новый Избирательный кодекс, который готовят в Верховной раде, "не будет смертельным" для мажоритарщиков. Об этом в интервью журналу НВ рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, в проекте Избирательного кодекса осталась норма об отмене мажоритарной системы. Он также выразил надежду, что мажоритарщики из "Слуги народа" поддержат эту норму.

По мнению Разумкова, политик "должен волноваться о том, говорил он правду или не говорил".

"И до тех пор, пока политики не будут пользоваться этим правилом, наша политика будет оставлять желать лучшего. Открытые партийные списки во многом схожи с мажоритаркой. И если ты сильный, качественный мажоритарщик, то для тебя Избирательный кодекс не будет смертельным. А может быть, даже наоборот, он где-то поможет", - подчеркнул спикер.

Он также добавил, что мажоритарщики от "Слуги народа" шли на выборы, осознавая, что введение открытых избирательных списков является предвыборным обещанием.

Напомним, ранее сообщалось, что Избирательный кодекс с предложениями президента дополнят поправками. В частности, из Офиса президента прислали правки о пересмотре полномочий, по которым кандидаты могут быть сняты с регистрации по письму СБУ.