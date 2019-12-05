ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не смертелен для мажоритарщиков: Разумков рассказал о новом Избирательном кодексе

Новости » Политика     05.12.2019 - 11:28
Не смертелен для мажоритарщиков: Разумков рассказал о новом Избирательном кодексе
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков надеется, что мажоритарщики "Слуги народа" поддержат кодекс

Новый Избирательный кодекс, который готовят в Верховной раде, "не будет смертельным" для мажоритарщиков. Об этом в интервью журналу НВ рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, в проекте Избирательного кодекса осталась норма об отмене мажоритарной системы. Он также выразил надежду, что мажоритарщики из "Слуги народа" поддержат эту норму.

По мнению Разумкова, политик "должен волноваться о том, говорил он правду или не говорил".

"И до тех пор, пока политики не будут пользоваться этим правилом, наша политика будет оставлять желать лучшего. Открытые партийные списки во многом схожи с мажоритаркой. И если ты сильный, качественный мажоритарщик, то для тебя Избирательный кодекс не будет смертельным. А может быть, даже наоборот, он где-то поможет", - подчеркнул спикер.

Он также добавил, что мажоритарщики от "Слуги народа" шли на выборы, осознавая, что введение открытых избирательных списков является предвыборным обещанием.

Напомним, ранее сообщалось, что Избирательный кодекс с предложениями президента дополнят поправками. В частности, из Офиса президента прислали правки о пересмотре полномочий, по которым кандидаты могут быть сняты с регистрации по письму СБУ.

ВР хочет внести изменения в заключительные положения Кодекса по процедурам банкротства
Новости Украины кодексДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь