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Не смертельний для мажоритарників: Разумков розповів про новий Виборчий кодекс

Новини » Політика     05.12.2019 - 11:28
Не смертельний для мажоритарників: Разумков розповів про новий Виборчий кодекс
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков сподівається, що мажоритарники "Слуги народу" підтримають кодекс

Новий Виборчий кодекс, який готують у Верховній раді, "не буде смертельним" для мажоритарників. Про це в інтерв'ю журналу НВ розповів спікер Ради Дмитро Разумков.

За його словами, в проекті Виборчого кодексу залишилася норма про скасування мажоритарної системи. Він також висловив сподівання, що мажоритарники з "Слуги народу" підтримають цю норму.

На думку Разумкова, політик "повинен хвилюватися про те, чи говорив він правду чи не говорив".

"І до тих пір, поки політики не будуть користуватися цим правилом, наша політика буде залишати бажати кращого. Відкриті партійні списки багато в чому схожі з мажоритаркою. І якщо ти сильний, якісний мажоритарник, то для тебе Виборчий кодекс не буде смертельним. А може бути, навіть навпаки, він десь допоможе", - підкреслив спікер.

Він також додав, що мажоритарники від "Слуги народу" йшли на вибори, усвідомлюючи, що запровадження відкритих виборчих списків є передвиборною обіцянкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Виборчий кодекс з пропозиціями президента доповнять поправками. Зокрема, з Офісу президента надіслали правки про перегляд повноважень, за якими кандидати можуть бути зняті з реєстрації за листом СБУ.

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Новини України кодексДмитро Разумков
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