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Смерть ребенка в нелегальном детсаду Запорожья: владелице сообщили подозрение

Новости » Общество     04.06.2020 - 16:29
Смерть ребенка в нелегальном детсаду Запорожья: владелице сообщили подозрение
Фото: детский сад (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Женщину подозревают в умышленном убийстве ребенка

Правоохранители сообщили о подозрении владелице нелегального детского сада в Запорожье, где днями умерла однолетняя девочка. Владелицу подозревают в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, 51-летняя подозреваемая обустроила детсад в своей трехкомнатной квартире по улице Авраменко. Объявления о предоставлении услуг по уходу за детьми она размещала в интернете. При этом разрешительных документов на работу детсада у нее не было.

"29 мая около 10:45 на адрес нелегального заведения была вызвана бригада скорой помощи, врачи которой констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым", - сообщили в МВД.

По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

Ранее сообщалось, что однолетняя девочка в нелегальном детсаду Запорожья погибла из-за удушья от рвоты.

Также РБК-Украина писало, что в конце апреля в Харьковской области полиция задержала женщину, которую подозревают в убийстве собственной дочери.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЗапорожьеЗапорожьеподозрениесмерть ребенка
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