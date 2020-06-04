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Смерть дитини в нелегальному дитсадку Запоріжжя: власниці повідомили підозру

Новини » Суспільство     04.06.2020 - 16:29
Смерть дитини в нелегальному дитсадку Запоріжжя: власниці повідомили підозру
Фото: дитячий садок (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Жінку підозрюють в умисному вбивстві дитини

Правоохоронці повідомили про підозру власниці нелегального дитячого садка в Запоріжжі, де днями померла однорічна дівчинка. Власницю підозрюють в умисному вбивстві малолітньої дитини.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, 51-річна підозрювана облаштувала дитсадок у своїй трикімнатній квартирі по вулиці Авраменка. Оголошення про надання послуг по догляду за дітьми вона розміщувала в інтернеті. При цьому дозвільних документів на роботу дитсадка у неї не було.

"29 травня близько 10:45 на адресу нелегального закладу була викликана бригада швидкої допомоги, лікарі якої констатували смерть однорічної дівчинки в результаті закриття дихальних шляхів шлунковим вмістом", - повідомили в МВС.

За фактом смерті дитини було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній.

Раніше повідомлялося, що однорічна дівчинка в нелегальному дитсадку Запоріжжя загинула через задухи від блювоти.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці квітня в Харківській області поліція затримала жінку, яку підозрюють у вбивстві власної дочки.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЗапоріжжяЗапоріжжяподозрениесмерть ребенка
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