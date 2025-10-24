Смерть мобілізованого в Києві: у ТЦК та бригаді ЗСУ назвали свою версію

В заяві зазначається, що Сопіна мобілізували 18 жовтня. До розподільчого пункту мобілізованого доставили 19 жовтня, а там зарахували до складу 71-ї єгерської бригади.

Під час інструктажу для призовників, стверджують в ТЦК та бригаді, чоловік раптово знепритомнів, впав та вдарився головою. Все це сталося на очах великої кількості як військовослужбовців, так і мобілізованих.

Сопіну швидко надали домедичну допомогу та викликали швидку. Далі його ушпиталили у до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Поліція під час проведення розслідування інциденту допитала десять свідків. За попередніми даними, ознак насильства щодо Сопіна виявлено не було.

"Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві, а також представники бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з’ясуванню всіх обставин", - сказано у заяві.