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Смерть Кадирова вплине на режим Путіна й не тільки. Цим ефективно скористаються, - Юсов

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Чечні Рамзан Кадиров, попри важкий стан здоров'я, поки що живий. Його смерть матиме наслідки для Ічкерії й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"На жаль, дон. Поки живий дон (жартівливо - ред.). Немає підтвердження про смерть. Але його стан здоров'я важкий. І це вже впливає на політичні режими навколо його режиму і в цілому архітектури і безпеки режиму Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.)", - заявив Юсов. 

Наслідки для Ічкерії 

Як відзначив представник розвідки, в першу чергу мова йде на лише про Ічкерію, але й про майбутню боротьбу за перерозподіл потоків й різноманітних тіньових сфер впливу, а також корупційних. 

"Оскільки режим Кадирова глибоко дотаційний. І це все кошти із російського бюджету і не лише. Низка бізнесів, в тому числі на окупованих територіях і не лише. І за цю "спадщину" вже починається боротьба", - пояснив Юсов.

Водночас Юсов зауважив, що смерть Кадирова стане шансом для борців за незалежність Ічкерії, а також інших поневолених народів Кавказу. Зокрема він впевнений у тому, що цим шансом ефективно скористаються. 

Наслідки для Путіна 

"Що стосується режиму Путіна, звичайно, це додатковий виклик. Тому що Кадиров - одна з таких фундаментальних основ режиму Путіна і персональна угода й багато в чому безпека або умовний спокій.  Так, репресивний, терористичний. Але спокій у Чечені пов'язаний власне із прізвищем Кадирова", - додав Юсов. 

Проблеми зі здоров'ям у Кадирова

Нещодавно видання Bild заявило про серйозні проблеми зі здоров'ям у голови Чечні Рамзана Кадирова. За останній час він сильно погладшав, мав опухлий вигляд й на окремих відео не міг розплющити очі.  Передбачається, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками.

Зокрема в ГУР заявляли, що голова Чечні Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані.

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