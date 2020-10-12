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На смену крупнейшей свалке в Украине придут мусороперерабатывающие предприятия, - Кличко

Киев, Понедельник 12 октября 2020 16:19
На смену крупнейшей свалке в Украине придут мусороперерабатывающие предприятия, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На полигоне №5 в Подгорцах Киевской области начнут рекультивацию и подготовку полигона к закрытию.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Полигон №5 в Подгорцах - это самая большая свалка в Украине. За год на него свозят более 450 тысяч тонн отходов. Работает этот полигон - уже 34 года. Представьте - сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию. Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки. Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона - то есть подготовки к его закрытию!" - сообщил Кличко.

По его словам, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Сегодня закупают необходимое оборудование.

Мэр отметил, что процесс будет длительным.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигона. Киев уже разработал "План управления отходами", которая предусматривает строительство перерабатывающих предприятий", - отметил Кличко.

Напомним, ранее у Кличко заявили, что обезопасить столицу от "красной зоны" могут только киевляне.

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Новости Украины Политика Виталий КличкоКиевмусорзавод
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