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На зміну найбільшому сміттєзвалищу в Україні прийдуть сміттєпереробні підприємства, - Кличко

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 16:19
На зміну найбільшому сміттєзвалищу в Україні прийдуть сміттєпереробні підприємства, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На полігоні №5 у Підгірцях Київської області розпочнуть рекультивацію і підготовку полігону до закриття.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Полігон №5 у Підгірцях - це найбільше сміттєзвалище в Україні. За рік на нього звозять понад 450 тисяч тонн відходів. Працює цей полігон - вже 34 роки. Уявіть - скільки там сміття! Ми впроваджуємо на полігоні новітні технології, аби мінімізувати його негативний вплив на екологію. Нагадаю, кілька років тому ми встановили сучасну станцію очищення фільтрату, що здатна сьогодні очищувати 750 кубометрів фільтрату на добу. Це не допускає виливу фільтрату в навколишнє середовище. Я вже підписав розпорядження про початок робіт з рекультивації усього полігону - тобто підготовки до його закриття!" - повідомив Кличко.

За його словами, проект рекультивації першої карти на полігоні вже пройшов державну експертизу. Сьогодні закуповують необхідне обладнання.

Мер зазначив, що процес буде тривалим.

"Ми повинні зробити все можливе, аби надійно законсервувати сміття і не допустити різного роду аварійних випадків. Паралельно місто працює над створенням альтернативи полігону. Київ уже розробив "План управління відходами", що передбачає будівництво переробних підприємств", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше у Кличка заявили, що убезпечити столицю від "червоної зони" можуть тільки кияни.

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