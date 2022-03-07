Сменить персонал на ЧАЭС невозможно из-за отсутствия безопасного коридора, - мэр Славутича

Персонал на захваченной российскими войсками Чернобыльской АЭС невозможно сменить из-за отсутствия безопасного коридора. Люди находятся на станции 11 день.

Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

"С 24 февраля смена на ЧАЭС не возвращается в Славутич. Персонал находится на объекте и нет никакого безопасного коридора, чтобы мы могли заменить этих людей", - цитирует издание Фомичева.

По его словам, персонал ЧАЭС работает круглосуточно. Сотрудники станции разбились на группы, чтобы иметь возможность отдыхать. Он добавил, что сейчас Славутич и станция фактически отрезаны от всей Украины. В городе проблема с продуктами и жители вынуждены сами печь хлеб из муки, которую удается собрать в близлежащих селах.