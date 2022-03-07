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Змінити персонал на ЧАЕС неможливо через відсутність безпечного коридору, - мер Славутича

Автор: Дмитрий Кузнецов

Персонал на захопленій російськими військами Чорнобильській АЕС неможливо змінити через відсутність безпечного коридору. Люди знаходяться на станції 11 день.

Про це заявив мер Славутича Юрій Фомічов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"З 24 лютого зміна на ЧАЕС не повертається до Славутича. Персонал знаходиться на об'єкті і немає ніякого безпечного коридору, щоб ми могли замінити цих людей", - цитує видання Фомічова.

За його словами, персонал ЧАЕС працює цілодобово. Співробітники станції розбилися на групи, щоб мати можливість відпочивати. Він додав, що зараз Славутич і станція фактично відрізані від усієї України. У місті проблема з продуктами і жителі змушені самі пекти хліб з борошна, яку вдається зібрати в довколишніх селах.

Нагадаємо, з 24 лютого ЧАЕС знаходиться під контролем російських окупантів. Радіаційний фон в районі станції залишається в нормі.

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ЧАЕССлавутичВійна Росії проти України