Змінити персонал на ЧАЕС неможливо через відсутність безпечного коридору, - мер Славутича

Персонал на захопленій російськими військами Чорнобильській АЕС неможливо змінити через відсутність безпечного коридору. Люди знаходяться на станції 11 день.

Про це заявив мер Славутича Юрій Фомічов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"З 24 лютого зміна на ЧАЕС не повертається до Славутича. Персонал знаходиться на об'єкті і немає ніякого безпечного коридору, щоб ми могли замінити цих людей", - цитує видання Фомічова.

За його словами, персонал ЧАЕС працює цілодобово. Співробітники станції розбилися на групи, щоб мати можливість відпочивати. Він додав, що зараз Славутич і станція фактично відрізані від усієї України. У місті проблема з продуктами і жителі змушені самі пекти хліб з борошна, яку вдається зібрати в довколишніх селах.