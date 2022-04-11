Смена руководства армии России не исправит стратегический провал Кремля, - Белый дом

"Мы знаем, что это генерал, ответственный за зверствами, которые мы наблюдали в Сирии. И мы ожидаем, что это будет продолжением того типа зверств, которые мы уже наблюдали в Украине. Но опять же все пошло не по плану президента Путина, и мы не ожидаем, что кадровые изменения это исправят", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что по мнению администрации США, Россия попытается окружить украинских бойцов на востоке Украины, куда были стянуты оккупанты после безуспешных попыток захватить столицу.

"И мы ожидаем, что этот этап конфликта может длиться долго, и мы не должны обманывать себя, что Россия собирается скорректировать свою тактику или сделать ее менее жестокой", - добавила Псаки.