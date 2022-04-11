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Зміна керівництва армії Росії не виправить стратегічний провал Кремля, - Білий дім

Фото: Білий дім (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація призначила генерала Олександра Дворнікова командувачем військ в Україні. Однак, в Білому домі переконані у тому, що це не виправить стратегічний провал Кремля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми знаємо, що це генерал, відповідальний за звірствами, які ми спостерігали в Сирії. І ми очікуємо, що це буде продовженням того типу звірств, які ми вже спостерігали в Україні. Але знову ж таки все пішло не за планом президента Путіна, і ми не очікуємо, що кадрові зміни це виправлять", - заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Псакі відзначила, що на думку адміністрації США, Росія спробує оточити українських бійців на сході України, куди були стягнуті окупанти після безуспішних спроб захопити столицю.

"І ми очікуємо, що цей етап конфлікту може тривати довго, і ми не повинні обманювати себе, що Росія збирається скоригувати свою тактику або зробити її менш жорстокою", - додала Псакі.

Війна Росії проти України триває сорок сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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