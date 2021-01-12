Смена приоритетов потребителей: в Минэкономики пояснили рост цен в 2020 году

Формирование потребительских цен в 2020 году зависело от изменения приоритетов в потреблении. На цены влияли неопределенность перспектив получения доходов на фоне развертывания рисков распространения пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Мінекономіки.

Как отмечается в сообщении, большими темпами росли потребительские цены на товары первой необходимости. И наоборот, мотивация потребителя воздерживаться от непервоочередных расходов сдерживала рост цен на большинство товаров и услуг или, даже, наоборот, усилило дефляционный тренд, как на одежду и обувь (по итогам 2020 года цены снизились на 7,3%).

Среди товаров, цены на которые росли на фоне сохранения постоянного спроса, в министерстве выделили продукты питания (по итогам 2020 года цены выросли на 5,2% по сравнению с ростом на 4,9% в 2019 году), услуги в сфере здравоохранения (подорожание на 7,7% по сравнению с 3,8% в 2019 году).

Кроме того, НБУ реализовывал стимулирующую монетарную политику, которая также имела характер стимулирования инфляции, отметили в Минэкономики.

"Это касается как темпов роста денежного предложения (по оперативным данным НБУ на 28,7% в течение 2020 года) при сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых, так и фактора обесценивания гривны (среднемесячный обменный курс гривны к доллару девальвировал на 19,3% до 28,17 грн/доллар в декабре 2020 года), которая с определенным лагом продолжает сказываться на ценах, особенно в части импортной составляющей", - говорится в сообщении.

Также в 2020 году на фоне роста цен на мировом рынке, наиболее ощутимо для внутреннего рынка было постоянный с мая 2020 года рост цен на энергоносители на мировом рынке, что сказалось на формировании тарифной составляющей на коммунальные услуги, добавили в Минэкономики.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.