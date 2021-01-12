Зміна пріоритетів споживачів: у Мінекономіки пояснили зростання цін у 2020 році

Формування споживчих цін у 2020 році залежало від зміни пріоритетів в споживанні. На ціни впливали невизначеність перспектив отримання доходів на фоні розгортання ризиків розповсюдження пандемії.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, більшими темпами зростали споживчі ціни на товари першої необхідності. Та навпаки, мотивація споживача щодо утримання від непершочергових витрат стримувала зростання цін на більшість товарів і послуг або, навіть, навпаки, посилило дефляційний тренд, як-от на одяг і взуття (за підсумком 2020 року ціни знизились на 7,3%).

Серед товарів, ціни на які зростали на фоні збереження постійного попиту, у міністерстві виділили продукти харчування (за підсумком 2020 року ціни зросли на 5,2% порівняно зі зростанням на 4,9% у 2019 році), послуги у сфері охорони здоров’я (подорожчання на 7,7% порівняно з 3,8% у 2019 році).

Крім того, НБУ реалізовував стимулюючу монетарну політику, яка також мала характер стимулювання інфляції, з зазначили в Мінекономіки.

"Це стосується як темпів зростання грошової пропозиції (за оперативними даними Національного банку на 28,7% упродовж 2020 року) за збереження облікової ставки на рівні 6% річних, так і чинника знецінення гривні (середньомісячний обмінний курс гривні до долара США девальвував на 19,3% до 28,17 грн/долар у грудні 2020 року), яка з певним лагом продовжує позначатися на цінах, особливо у частині імпортної складової", - йдеться в повідомленні.

Також у 2020 році на фоні зростання цін на світовому ринку, найбільш відчутно для внутрішнього ринку було постійне з травня 2020 року зростання цін на енергоносії на світовому ринку, що позначилося на формуванні тарифної складової на комунальні послуги, додали в Мінекономіки.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.