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Смена правительства в Украине ставит под сомнение будущее реформ, - Financial Times

Новости » Политика     08.03.2020 - 19:01
Смена правительства в Украине ставит под сомнение будущее реформ, - Financial Times
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Инвесторы опасаются, что Зеленский отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пошел на перезагрузку правительства через медленные темпы реформ, однако сегодня сами реформы в стране под вопросом. Об этом говорится в материале Financial Times, опубликованном 8 марта, передает РБК-Украина.

Инвесторы опасаются, что Зеленский отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией, говорится в статье. В частности, ушли в отставку министр финансов Оксана Маркарова и генеральный прокурор Руслан Рябошапка, которых уважали как реформаторов, а также глава Минэкономики Тимофей Милованов, который продвигал введение рынка земли.

Аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш заявил газете, что просматриваются связи нового Кабмина "с олигархическими интересами", а это вызывает вопрос, намерен ли президент продолжать идти по пути изменений.

Темпы перестановок, которые произошли, "озадачивают", отмечает издание. Прежнее правительство готовило соглашение с Международным валютным фондом по кредитной программе на $5,5 млрд. Этот кредит международные инвесторы рассматривают как существенную финансовую подушку для Украины, на шестом году войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами сталкивается с большими выплатами по внешнему долгу на фоне глобального экономического спада, отмечает Financial Times.

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в интервью газете заявил, что после прихода новых министров МВФ "возьмет паузу". По его мнению, команда президента не понимает серьезности ситуации и предлагает решения, которые только ухудшают ее.

Как писало ранее РБК-Украина, по словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, последней каплей в отставке генпрокурора Руслана Рябошапки стало дело против Петра Порошенко.

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