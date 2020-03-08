Зміна уряду в Україні ставить під сумнів майбутнє реформ, - Financial Times

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Інвестори побоюються, що Зеленський відмовився від спроб перебудувати економіку і боротися з корупцією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пішов на перезавантаження уряду через повільні темпи реформ, однак сьогодні самі реформи у країні під питанням. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, опублікованому 8 березня, передає РБК-Україна.

Інвестори побоюються, що Зеленський відмовився від спроб перебудувати економіку і боротися з корупцією, ідеться у статті. Зокрема, пішли у відставку міністерка фінансів Оксана Маркарова і генеральний прокурор Руслан Рябошапка, яких поважали як реформаторів, а також глава Мінекономіки Тимофій Милованов, що просував введення ринку землі.

Аналітик BlueBay Asset Management Тімоті Еш заявив газеті, що проглядаються зв’язки нового Кабміну "з олігархічними інтересами", а це викликає запитання, чи має намір президент продовжувати йти шляхом змін.

Темпи перестановок, які відбулися, "спантеличують", зазначає видання. Колишній уряд готував угоду з Міжнародним валютним фондом за кредитною програмою на $5,5 млрд. Цей кредит міжнародні інвестори розглядають як суттєву фінансову подушку для України, яка на шостому році війни з підтримуваними Росією сепаратистами стикається з великими виплатами за зовнішнім боргом на тлі глобального економічного спаду, зазначає Financial Times.

Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк в інтерв’ю газеті заявив, що після приходу нових міністрів МВФ "візьме паузу". На його думку, команда президента не розуміє серйозності ситуації і пропонує рішення, які лише погіршують її.

Як писало раніше РБК-Україна, за словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, останньою краплею у відставці генпрокурора Руслана Рябошапки стала справа проти Петра Порошенко.