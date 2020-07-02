Смена курса: к чему может привести отставка главы Нацбанка

Глава Национального банка Яков Смолий уходит в отставку. Хотя еще совсем недавно он заявлял о планах доработать до конца своей каденции, которая завершается в 2025 году.

Решение об отставке он назвал "ответом на систематическое политическое давление" и "предостережением от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка".

В Офисе президента публично не стали обсуждать этот вопрос, отделавшись общими формулировками, но указали, что правление НБУ продолжит работать "на принципах независимости и профессионализма".

Слова главы Нацбанка о давлении содержат "опасный месседж", который может быть трактован как обвинение Офиса президента в попытке влиять на НБУ, говорят собеседники РБК-Украина в Верховной раде.

И это, в свою очередь, ставит под угрозу выполнение Украиной условий меморандума с МВФ, в котором прописана необходимость соблюдения независимости НБУ. Тем более что уже в июле ожидается очередной визит миссии Фонда в Украину, после которого будет решаться вопрос о выделении второго транша по программе Stand-By.

"Бесспорно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Но я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами, которые мы получим от МВФ", – сказал изданию глава финансового комитета Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

Он подчеркнул, что Смолий сможет представить отчет о результатах своей работы и с трибуны парламента объяснить причины отставки. "Очень многое зависит от того, какую позицию займет сам глава Национального банка об основаниях его отставки", – добавил депутат, назвав информацию о политическом давлении очень неоднозначной.

Даст ли монобольшинство голоса за отставку Смолия, пока неясно. Этот вопрос будет обсуждаться на отдельном заседании фракции "Слуга народа". В СН не исключают, что голосов президентской фракции может не хватить.

"В этой ситуации показательным будет решение профильного комитета. Если считать вместе с голосами оппозиционных фракций, голоса за отставку будут", – говорит собеседник в "Слуге народа".

Поводы для критики

До последнего времени публично конфликтов между президентом и главой НБУ не случалось. Если не считать того, что Владимир Зеленский часто жаловался на дорогие кредиты для бизнеса, а также обещал "дожать банковскую систему", обеспечив тем самым более дешевые займы.

Если говорить о других претензиях, которые звучали от депутатов "Слуги народа", они, как правило, касались упреков в якобы завышенном курсе гривны и зацикленности Нацбанка на низкой инфляции. Как ранее писало РБК-Украина, это было отображено в проекте постановления финкомитета Рады. Этим документом, среди прочего, предлагалось создать следственную комиссию для оценки работы НБУ за последние шесть лет.

Подобные выпады со стороны депутатов, которых принято связывать с условной группой Коломойского в "Слуге народа", случались и раньше. В прошлом году уже были попытки создать в Раде ВСК по Нацбанку. И, по большому счету, давление со стороны политиков, в том числе представителей президентской политсилы, для НБУ не в новинку.

Что же послужило поводом для скандальной отставки именно сейчас? По неподтвержденной информации, несколько дней назад имела место словесная перепалка Якова Смолия с Владимиром Зеленским на одной из встреч, посвященной вопросам реформ и развития экономики.

По словам одного из информированных собеседников, который на встрече не присутствовал, это произошло во время заседания Нацсовета реформ. "Это сложно даже назвать перепалкой или скандалом. Был поднят вопрос, что без денег НБУ нельзя реализовать инициативы президента по дешевой ипотеке. Нацбанк не проявляет в этом вопросе активного интереса", – пояснил собеседник.

Источник не исключает, что время для заявления об отставке было выбрано неслучайно – как раз в разгар размещения еврооблигаций на 1,75 млрд долларов. Утром в четверг Минфин отменил транзакцию. По словам министра финансов Сергея Марченко, заявление Смолия было обнародовано почти сразу после завершения выпуска бумаг. Чиновник уверяет, что это стало полной неожиданностью для правительства.

Проведя ночь в переговорах с инвесторами и юристами, по словам Марченко, было принято решение отложить размещение. "Это было очень неординарное событие. Худшего момента, чем вчерашнее заявление главы НБУ, для этой транзакции быть не могло. Время и формат этого заявления были для нас очень неожиданными", – сказал министр.

Как пояснил РБК-Украина глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий, если бы Минфин сам не отменил сделку, могли быть и юридические последствия.

"То понимание цены облигаций, которое было вчера днем, и то, которое уже было вчера вечером (после заявления Смолия, – ред.), сильно отличались. Никто не хочет терять деньги. Не исключаю, что инвесторы могли бы и в суд подать, если бы с них требовали оплату", – предположил Паращий.

"В мире международных финансов это очень существенное событие", – подтвердил Марченко.

Собеседники, близкие к Банковой, также не исключают, что Смолий принял решение по совету политических оппонентов власти. "Слишком уж вписывается его заявление именно в такой форме и именно в такое время в логику "чем хуже, тем лучше", – сказал один из источников.

Красный сигнал инвесторам

В оппозиции упрекают Зеленского, что он слишком категоричен в вопросе ставок по кредитам и что необоснованно перекладывает всю ответственность на руководство регулятора. И это при том, что Нацбанк за последние месяцы явно взял курс на смягчение монетарной политики. Учетная ставка на данный момент является самой низкой в истории страны – 6%. Другой вопрос, что не только она влияет на стоимость кредитных денег.

"Он (президент, – ред.) видит только одну составляющую – а что с кредитами для бизнеса. Но есть же еще второй вопрос – а что у нас с обеспечением под кредиты, насколько оно вообще существует в коммерческих структурах, насколько оно качественное. Нужно говорить о сложности системы в целом", – сказала РБК-Украина член финансового комитета Нина Южанина (фракция "Европейская солидарность").

По словам первого заместителя главы комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка (фракция "Голос"), результатом отставки главы Нацбанка может стать полный срыв сотрудничества Украины и МВФ.

"Может быть полное или значительное уменьшение финансирования. Также – девальвация гривны. И я уверен, что это выход всех инвесторов. Пока не решится ситуация с Нацбанком, ни один внешний инвестор не будет вкладывать в наши ценные бумаги", – уверен Железняк.

Реакция финансовых рынков на заявления Смолия действительно оказалась негативной, а на межбанке резко укрепился курс доллара. Кроме того, как отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук, многие инвесторы уже заявили, что в текущей ситуации неопределенности относительно будущей политики центробанка и ее независимости они будут вынуждены отложить свои решения по инвестициям.

"Ухудшение девальвационных ожиданий уже наверняка происходит. При этом их глубина и реализация рисков серьезной девальвации в будущем во многом сейчас зависит от кандидатуры нового председателя НБУ и сохранения институциональной способности регулятора продолжать проводить политики, вызывающие доверие у инвесторов, кредиторов и бизнеса. При этом важную роль будет играть воздержание всех ветвей власти от грубого вмешательства в работу центрального банка", – уверен Николайчук.

На должность нового главы НБУ обсуждаются три кандидата. По словам источников РБК-Украина в парламенте, президент Владимир Зеленский уже провел встречу с главой правления "Укргазбанка" Кириллом Шевченко. Кроме того, в Раде также говорят о возможном назначении экс-главы "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука и главы совета Нацбанка Богдана Данилишина. Но при этом собеседники издания отмечают, что вопрос назначения нового главы центрального банка пока не решен.

В Национальном банке пояснили, что если с назначением нового главы слишком затянут, после отставки Смолия Рада также сможет назначить временно исполняющего обязанности.

Быстрое назначение нового главы, который будет знаком и понятен финансовому рынку, может успокоить инвесторов и нивелировать негативные новости за последние сутки, считает Александр Паращий. "С другой стороны, если вы хотите поменять Смолия на человека, который будет продолжать ту же политику, то зачем вы тогда его меняете? Именно из-за этого вопроса все и переживают", – резюмировал Паращий.