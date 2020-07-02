Зміна курсу: до чого може призвести відставка голови Нацбанку

Голова Національного банку Яків Смолій йде у відставку. Хоча ще зовсім нещодавно він заявляв про плани допрацювати до кінця своєї каденції, яка завершується у 2025 році.

Рішення про відставку він назвав "відповіддю на систематичний політичний тиск" і "застереженням від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку".

В Офісі президента публічно не стали обговорювати це питання, відбувшись загальними формулюваннями, але вказали, що правління НБУ продовжить працювати "на засадах незалежності та професіоналізму".

Слова голови Нацбанку про тиск містять "небезпечний меседж", який може бути трактований як звинувачення Офісу президента в спробі впливати на НБУ, кажуть співрозмовники РБК-Україна у Верховній раді.

І це, в свою чергу, ставить під загрозу виконання Україною умов меморандуму з МВФ, в якому прописана необхідність дотримання незалежності НБУ. Тим більше, що вже в липні очікується черговий візит місії Фонду в Україну, після якого буде вирішуватися питання про виділення другого траншу за програмою Stand-By.

"Безперечно, це не покращить відносини України і МВФ. Це очевидно. Але я не думаю, що існує прямий взаємозв'язок між цим рішенням і траншами, які ми отримаємо від МВФ", – сказав виданню глава фінансового комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

Він підкреслив, що Смолій зможе представити звіт про результати своєї роботи і з трибуни парламенту пояснити причини відставки. "Дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам голова Національного банку щодо підстав його відставки", – додав депутат, назвавши інформацію про політичний тиск дуже неоднозначною.

Чи дасть монобільшість голоси за відставку Смолія, поки неясно. Це питання буде обговорюватися на окремому засіданні фракції "Слуга народу". В СН не виключають, що голосів президентської фракції може не вистачити.

"У цій ситуації показовим буде рішення профільного комітету. Якщо рахувати разом з голосами опозиційних фракцій, голоси за відставку будуть", – говорить співрозмовник в "Слузі народу".

Приводи для критики

До останнього часу публічно конфліктів між президентом і головою НБУ не траплялося. Якщо не зважати на те, що Володимир Зеленський часто скаржився на дорогі кредити для бізнесу, а також обіцяв "дотиснути банківську систему", забезпечивши тим самим дешевші позики.

Якщо говорити про інші претензії, які звучали від депутатів "Слуги народу", вони, як правило, стосувалися звинувачень у нібито завищеному курсі гривні і зацикленості Нацбанку на низькій інфляції. Як раніше писало РБК-Україна, це було відображено в проекті постанови фінкомітету Ради. Цим документом, серед іншого, пропонувалося створити слідчу комісію для оцінки роботи НБУ за останні шість років.

Подібні випади з боку депутатів, яких прийнято пов'язувати з умовною групою Коломойського в "Слузі народу", траплялися і раніше. Минулого року вже були спроби створити в Раді ТСК по Нацбанку. І, за великим рахунком, тиск з боку політиків, у тому числі представників президентської політсили, для НБУ явище не нове.

Що ж стало приводом для скандальної відставки саме зараз? За непідтвердженою інформацією, кілька днів тому мала місце перепалка Якова Смолія з Володимиром Зеленським на одній із зустрічей, присвяченій питанням реформ та розвитку економіки.

За словами одного з поінформованих співрозмовників, який на зустрічі присутній не був, це відбулося під час засідання Нацради реформ. "Це навіть складно назвати суперечкою або скандалом. Було піднято питання, що без грошей НБУ не можна реалізувати ініціативи президента по дешевій іпотеці. Нацбанк не виявляє в цьому питанні активного інтересу", – пояснив співрозмовник.

Джерело не виключає, що час для заяви про відставку було обрано невипадково – саме в розпал розміщення єврооблігацій на 1,75 млрд доларів. Вранці у четвер Мінфін скасував транзакцію. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, заява Смолія була оприлюднена майже відразу після завершення випуску паперів. Чиновник запевняє, що це стало повною несподіванкою для уряду.

Провівши ніч в переговорах з інвесторами і юристами, за словами Марченка, було прийнято рішення відкласти розміщення. "Це була дуже неординарна подія. Гіршого моменту, ніж вчорашня заява голови НБУ, для цієї транзакції бути не могло. Час і формат цієї заяви були для нас дуже несподіваними", – сказав міністр.

Як пояснив РБК-Україна голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій, якби Мінфін сам не скасував угоду, могли бути і юридичні наслідки.

"Те розуміння ціни облігацій, яке було вчора вдень, і те, яке вже було вчора ввечері (після заяви Смолія, – ред.), сильно відрізнялися. Ніхто не хоче втрачати гроші. Не виключаю, що інвестори могли б і до суду подати, якби з них вимагали оплату", – припустив Паращій.

"У світі міжнародних фінансів це дуже суттєва подія", – підтвердив Марченко.

Співрозмовники, близькі до Банкової, також не виключають, що Смолій прийняв рішення за порадою політичних опонентів влади. "Надто вписується його заява саме в такій формі і саме в такий час в логіку "чим гірше, тим краще", – сказало одне із джерел.

Червоний сигнал інвесторам

В опозиції закидають Зеленському, що він дуже категоричний у питанні ставок за кредитами і що необґрунтовано перекладає всю відповідальність на керівництво регулятора. І це при тому, що Нацбанк за останні місяці явно взяв курс на пом'якшення монетарної політики. Облікова ставка на даний момент є найнижчою в історії країни – 6%. Інше питання, що не тільки вона впливає на вартість кредитних грошей.

"Він (президент – ред.) бачить тільки одну складову – а що з кредитами для бізнесу. Але ж є ще друге питання – а що у нас із забезпеченням під кредити, наскільки воно взагалі існує в комерційних структурах, наскільки воно якісне. Потрібно говорити про складність системи в цілому", – сказала РБК-Україна член фінансового комітету Ніна Южаніна (фракція "Європейська солідарність").

За словами першого заступника голови комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Ярослава Железняка (фракція "Голос"), результатом відставки голови Нацбанку може стати повний зрив співпраці України і МВФ.

"Може бути повне або значне зменшення фінансування. Також девальвація гривні. І я впевнений, що це вихід всіх інвесторів. Поки не вирішиться ситуація з Нацбанком, жоден зовнішній інвестор не буде вкладати в наші цінні папери", – упевнений Железняк.

Реакція фінансових ринків на заяви Смолія дійсно виявилася негативною, а на міжбанку різко зміцнився курс долара. Крім того, як відзначив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук, багато інвесторів вже заявили, що в поточній ситуації невизначеності щодо майбутньої політики центробанку і її незалежності вони будуть змушені відкласти свої рішення щодо інвестицій.

"Погіршення девальваційних очікувань вже напевно відбувається. При цьому їх глибина і реалізація ризиків серйозної девальвації в майбутньому багато в чому залежить від кандидатури нового голови НБУ та збереження інституційної спроможності регулятора продовжувати проводити політики, що викликають довіру в інвесторів, кредиторів та бізнесу. При цьому важливу роль буде грати утримання всіх гілок влади від грубого втручання в роботу центрального банку", – упевнений Ніколайчук.

На посаду нового голови НБУ обговорюються три кандидати. За словами джерела РБК-Україна в парламенті, президент Володимир Зеленський вже провів зустріч з головою правління "Укргазбанку" Кирилом Шевченком. Крім того, в Раді також говорять про можливе призначення екс-голови "Райффайзен Банк Аваль" Володимира Лавренчука і голови ради Нацбанку Богдана Данилишина. Але при цьому співрозмовники видання відзначають, що питання призначення нового глави центрального банку поки не вирішене.

В Національному банку пояснили, що якщо з призначенням нового голови занадто затягнуть, після відставки Смолія Рада зможе призначити тимчасово виконуючого обов'язки.

Швидке призначення нового голови, який буде знайомий і зрозумілий фінансовому ринку, може заспокоїти інвесторів і нівелювати негативні новини за останню добу, вважає Олександр Паращій. "З іншого боку, якщо ви хочете поміняти Смолія на людину, яка буде продовжувати ту ж політику, то навіщо ви тоді його міняєте? Саме через це питання всі і переживають", – резюмував Паращій.