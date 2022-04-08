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Смелость - это Украина. Правительство запустило глобальную компанию об отважности украинцев

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 18:24
Смелость - это Украина. Правительство запустило глобальную компанию об отважности украинцев Фото: смелость - это Украина (прессслужба banda)
Автор: Сергей Пышкин

Офис президента вместе с правительством начал международную рекламную кампанию по лихости наших граждан. Главная цель проекта - распространить ассоциации о том, что Украина - это смелость.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского бренда.

"Сделать смелость главным национальным ресурсом, торговой маркой страны. Билборды проекта уже появились на улицах более чем 15 стран мира: Канады, Польши, Германии, Италии, Австрии, Великобритании, Испании, США и других", - пишет пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Фото: смелость - это Украина (пресс-служба banda)

В то же время кампания направлена и на то, чтобы наши граждане не растеряли смелость первых недель войны против российских захватчиков. Важно делиться нашей смелостью со всем миром, чтобы все страны знали, что в Украине живут только смелые люди, смелые бизнесы и смелые идеи.

Фото: смелость - это Украина (пресс-служба banda)

Стоит добавить, что креативная идея была создана благодаря агентству Banda и Министерству цифровой трансформации Украины.

"Украинцев в мире уже идентифицировали как нацию храбрых людей. Наши люди выходят на митинги против российских оккупантов и без оружия в руках останавливают танки. Специалисты продолжают работать даже под обстрелами и сиренами - врачи, спасатели, коммунальные службы, продавцы, водители, аптекари. Наши айтишники продолжают поддерживать бренд страны, сидя с ноутбуком в бомбоубежищах. Это действительно впечатляет", - заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Фото: смелость - это Украина (пресс-служба banda)

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