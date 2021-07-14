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В Смеле взрывом разнесло жилой дом, есть погибший

Автор: РБК-Украина

В Смеле Черкасской области в результате взрыва разрушен частный жилой дом, есть погибший. Предположительно, взорвался газовый баллон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сегодня утром в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, разрушением крыши и наружной стены.

"В 10:05 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В 11:10 под завалом обнаружили тело владельца дома", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле возле линии фронта на Донбассе в селе Гранитное тоже взорвался бытовой газ, но погибших или пострадавших не было.

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газЧеркасская областьВзрыв