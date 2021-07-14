У Смілі вибухом рознесло житловий будинок, є загиблий

У Смілі Черкаської області внаслідок вибуху зруйновано приватний житловий будинок, є загиблий. Імовірно, вибухнув газовий балон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Міністерства внутрішніх справ.
Повідомляється, що сьогодні вранці в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, руйнуванням даху і зовнішньої стіни.
"О 10:05 пожежу було ліквідовано на площі 50 квадратних метрів. Об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у квітні біля лінії фронту на Донбасі в селі Гранітне теж вибухнув побутовий газ, але загиблих або постраждалих не було.