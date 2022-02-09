Смартфоны для пожилых людей. 5 гаджетов для ваших бабушек и дедушек

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Гаджет способен выполнять различные задачи, в связи с чем важно правильно подойти к его выбору.

В конце концов, выбрать смартфон для себя гораздо проще, чем для кого-то. С этой задачей можно справиться - стоит лишь помнить несколько простых правил.

На что обратить внимание при покупке смартфона пожилым людям?

Если спросить у дедушки и бабушки, какой они хотят смартфон - они сразу скажут: "дешевый, главное, чтобы звонил". Вероятно, они не знают об истинных возможностях современных гаджетов.

Память

Объем оперативной и встроенной памяти влияют на скорость работы телефона. При низких характеристиках - гаджет начнет медленно работать уже через пол года, или даже и нескольких месяцев.

Если и выбирать телефон, то лучше минимум с 4 Гб оперативной памяти и хотя бы 64 Гб - встроенной.

Экран

Тут более индивидуально. Не всем нравятся большие дисплеи, в связи с чем лучше просмотреть смартфоны вместе с человеком, который будет пользоваться гаджетом в будущем. Кому-то будут удобны большие экраны, на которых приятнее просматривать, например, кино, а другие же жалуются на невозможность дотянуться пальцами к верхней части экрана.

Зарядное устройство:

Выбирайте смартфоны с разъемом Type-C. Они более удобны в повседневной жизни и поддерживают технологию быстрой зарядки.

Камеры

Не обращайте внимания на количество камер. Лучше выбрать гаджет с оптической стабилизацией и нормальным размером пикселя, поскольку всем приятно делиться яркими моментами из своей жизни.

РБК-Украина рекомендует основную камеру с 12 Мп. Фронтальную камеру - не менее 5 Мп.

Аккумулятор

Для пожилых людей важно, чтобы их телефон работал без подзарядки более суток. Оптимальным решением будет рассматривать смартфоны с аккумуляторами емкостью от 3500 мАч.

Какие же смартфоны лучше выбрать?