Смартфони для літніх людей. 5 гаджетів для ваших бабусь і дідусів

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що всі вакциновані громадяни України старше 60 років отримають безкоштовний смартфон. Поки невідомо, які саме гаджети обіцяє глава країни, проте вибрати насправді якісний телефон важко.
Про те, який смартфон краще вибрати літнім людям - в матеріалі РБК-Україна.
Смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя. Гаджет здатний виконувати різні завдання, в зв'язку з чим важливо правильно підійти до його вибору.
Зрештою, вибрати смартфон для себе набагато простіше, ніж для кого-то. З цим завданням можна впоратися - варто лише пам'ятати кілька простих правил.
Якщо запитати у дідуся і бабусі, який вони хочуть смартфон - вони відразу скажуть: "дешевий, головне, щоб дзвонив". Ймовірно, вони не знають про справжні можливості сучасних гаджетів.
Обсяг оперативної і вбудованої пам'яті впливають на швидкість роботи телефону. При низьких характеристиках-гаджет почне повільно працювати вже через пів року, або навіть і декількох місяців.
Якщо і вибирати телефон, то краще мінімум з 4 Гб оперативної пам'яті і хоча б 64 Гб - вбудованої.
Тут більш індивідуально. Не всім подобаються великі дисплеї, в зв'язку з чим краще переглянути Смартфони разом з людиною, яка буде користуватися гаджетом в майбутньому. Комусь будуть зручні великі екрани, на яких приємніше переглядати, наприклад, кіно, а інші ж скаржаться на неможливість дотягнутися пальцями до верхньої частини екрану.
Вибирайте смартфони з роз'ємом Type-C. вони більш зручні в повсякденному житті і підтримують технологію швидкої зарядки.
Не звертайте уваги на кількість камер. Краще вибрати гаджет з оптичною стабілізацією і нормальним розміром пікселя, оскільки всім приємно ділитися яскравими моментами зі свого життя.
РБК-Україна рекомендує основну камеру з 12 Мп. Фронтальну камеру - не менше 5 Мп.
Для літніх людей важливо, щоб їх телефон працював без підзарядки більше доби. Оптимальним рішенням буде розглядати смартфони з акумуляторами ємністю від 3500 мАг.
ZTE Blade V2020 Smart (4/64 Гб) - вартість до 4200 гривень;
Motorola E7 Power (4/64 Гб) - вартість до 3600 гривень;
Samsung Galaxy A03 (4/64 Гб) - вартість до 4300 гривень;
Xiaomi Redmi 9A (4/64 Гб) - вартість до 3500 гривень;
Tecno Spark 7 ( 4/128 Гб) - вартість до 4300 гривень;
Раніше видання РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський хоче роздати всім вакцинованим пенсіонерам Смартфони.
Також РБК-Україна зібрало головні анонси з саміту "Дія".