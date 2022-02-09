Смартфони для літніх людей. 5 гаджетів для ваших бабусь і дідусів

Смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя. Гаджет здатний виконувати різні завдання, в зв'язку з чим важливо правильно підійти до його вибору.

Зрештою, вибрати смартфон для себе набагато простіше, ніж для кого-то. З цим завданням можна впоратися - варто лише пам'ятати кілька простих правил.

На що звернути увагу при покупці смартфона літнім людям?

Якщо запитати у дідуся і бабусі, який вони хочуть смартфон - вони відразу скажуть: "дешевий, головне, щоб дзвонив". Ймовірно, вони не знають про справжні можливості сучасних гаджетів.

Пам'ять

Обсяг оперативної і вбудованої пам'яті впливають на швидкість роботи телефону. При низьких характеристиках-гаджет почне повільно працювати вже через пів року, або навіть і декількох місяців.

Якщо і вибирати телефон, то краще мінімум з 4 Гб оперативної пам'яті і хоча б 64 Гб - вбудованої.

Екран

Тут більш індивідуально. Не всім подобаються великі дисплеї, в зв'язку з чим краще переглянути Смартфони разом з людиною, яка буде користуватися гаджетом в майбутньому. Комусь будуть зручні великі екрани, на яких приємніше переглядати, наприклад, кіно, а інші ж скаржаться на неможливість дотягнутися пальцями до верхньої частини екрану.

Зарядний пристрій:

Вибирайте смартфони з роз'ємом Type-C. вони більш зручні в повсякденному житті і підтримують технологію швидкої зарядки.

Камера

Не звертайте уваги на кількість камер. Краще вибрати гаджет з оптичною стабілізацією і нормальним розміром пікселя, оскільки всім приємно ділитися яскравими моментами зі свого життя.

РБК-Україна рекомендує основну камеру з 12 Мп. Фронтальну камеру - не менше 5 Мп.

Акумулятор

Для літніх людей важливо, щоб їх телефон працював без підзарядки більше доби. Оптимальним рішенням буде розглядати смартфони з акумуляторами ємністю від 3500 мАг.

Які ж Смартфони краще вибрати?