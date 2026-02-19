Смартфони на уроках: Лісовий пояснив, чи можуть школи забороняти гаджети

Школи мають право самостійно обмежувати використання мобільних телефонів під час занять, якщо погодять це рішення з батьками. Спеціальних директив від МОН для запровадження такого "соціального договору" не потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти та науки Оксена Лісового в інтерв'ю Яніні Соколовій.
Головне:
Міністр зазначив, що у світі існують різні моделі взаємодії з технікою в навчальних закладах. Найпопулярніші з них - це зберігання смартфонів у спеціальних локерах або спільних боксах безпосередньо в класі.
"Підхід із боксом у класі допомагає дітям бути сфокусованими на навчанні. Така практика існує, і вона доводить свої позитивні результати", - наголосив очільник МОН.
Попри ефективність обмежень, Лісовий підкреслив, що будь-які заборони завжди викликають дискусії в суспільстві. Наразі міністерство не вважає це питання пріоритетним, тому не видає примусових розпоряджень.
"Це ніхто не забороняє робити школам уже сьогодні. Питання в тому, чи потрібна для цього директива міністерства? Хіба що для того, щоб батькам не пояснювати, чому це важливо", - резюмував міністр.
