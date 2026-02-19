Смартфони на уроках: Лісовий пояснив, чи можуть школи забороняти гаджети

Головне:

Механізм: Школи можуть укладати "соціальний договір" із батьками та запроваджувати правила користування гаджетами на рівні закладу.

Школи можуть укладати "соціальний договір" із батьками та запроваджувати правила користування гаджетами на рівні закладу. Переваги: Відсутність смартфонів під рукою допомагає учням краще концентруватися на освітньому процесі.

Відсутність смартфонів під рукою допомагає учням краще концентруватися на освітньому процесі. Методи: Серед пропонованих варіантів - залишати телефони в боксах на час уроку або в індивідуальних шафках.

Серед пропонованих варіантів - залишати телефони в боксах на час уроку або в індивідуальних шафках. Позиція МОН: Питання не є пріоритетним для міністерства, тому ініціатива має йти від громадськості та адміністрацій шкіл.

Локери або бокси: світовий досвід у класах

Міністр зазначив, що у світі існують різні моделі взаємодії з технікою в навчальних закладах. Найпопулярніші з них - це зберігання смартфонів у спеціальних локерах або спільних боксах безпосередньо в класі.

"Підхід із боксом у класі допомагає дітям бути сфокусованими на навчанні. Така практика існує, і вона доводить свої позитивні результати", - наголосив очільник МОН.

Чому немає загального наказу

Попри ефективність обмежень, Лісовий підкреслив, що будь-які заборони завжди викликають дискусії в суспільстві. Наразі міністерство не вважає це питання пріоритетним, тому не видає примусових розпоряджень.

"Це ніхто не забороняє робити школам уже сьогодні. Питання в тому, чи потрібна для цього директива міністерства? Хіба що для того, щоб батькам не пояснювати, чому це важливо", - резюмував міністр.