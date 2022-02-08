Смартфон для пенсионеров: в Минцифры анонсировали предварительную запись

Запись на получение смартфонов для вакцинированных от COVID-19 украинцев в возрасте от 60 лет начнется в апреле 2022 года. Пока неизвестно, когда их будут выдавать, какие это будут смартфоны и за счет каких средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге.

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон", - отметил он.

По его словам, когда получение смартфонов, зависит от изготовления самих устройств. "Мы отдельно это будем анонсировать", - сказал министр и добавил, что еще не определено, какие это будут устройства.

Федоров также не ответил на вопрос об источниках финансирования проекта.