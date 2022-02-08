Смартфон для пенсіонерів: у Мінцифри анонсували попередній запис

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих від COVID-19 українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року. Поки що невідомо, коли їх видаватимуть, які це будуть смартфони та за рахунок яких коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву повідомив віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на брифінгу.

"У квітні розпочнеться перший етап проекту: запис тих, хто хоче отримати смартфон", - зазначив він.

За його словами, коли отримання смартфонів, залежить від виготовлення самих пристроїв. "Ми окремо це анонсуватимемо", - сказав міністр та додав, що ще не визначено, які це будуть пристрої.

Федоров також не відповів на запитання про джерела фінансування проекту.