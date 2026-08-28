Ваш смартфон могли приховано сканувати через Wi-Fi: Android 17 це змінює

Ключовим технологічним зрушенням став перехід на протокол Encrypted Client Hello (ECH).

Раніше під час встановлення з'єднання назва сайту передавалася у відкритому вигляді - це дозволяло формувати детальний профіль інтересів людини для реклами чи фішингових атак.

Тепер ECH шифрує ім'я цільового домену першого пакета даних. Інтернет-провайдер бачить лише факт підключення до мережі доставки контенту (наприклад, Cloudflare) та обсяг трафіку, але не конкретний сайт чи додаток.

Для розробників це означає необхідність переходу на бібліотеки OkHttp 5.5.0 та оптимізацію DNS-запитів, хоча для повного приховування IP-адреси користувачам усе ще знадобиться VPN.

Приватність домашнього Wi-Fi та контроль сертифікатів

Зміни торкнулися і локальних мереж. Раніше мобільні додатки мали можливість без додаткових дозволів сканувати домашній Wi-Fi, збираючи інформацію про всі підключені пристрої - від розумних телевізорів до камер спостереження.

Система безпеки Android 17 змінює цей підхід за допомогою кількох інструментів:

Захист Local Network Protection: додатки більше не можуть самостійно опитувати пристрої в локальній мережі - для будь-якого сканування потрібна пряма згода користувача.

Безпечне транслювання: для виведення контенту на ТБ впроваджено системний інструмент, який передає сигнал на обраний екран без надання додатку доступу до решти домашньої мережі.

Реєстр Certificate Transparency (CT): перевірка справжності веб-сайтів тепер увімкнена за замовчуванням. Усі сертифікати безпеки мають фіксуватися у публічному реєстрі, а це унеможливлює підробку ключів шифрування під час злому засвідчувальних центрів.

Читайте більше: Розряджений iPhone не проблема: 6 неочевидних корисних фішок Apple Wallet

Протидія 2G-перехоплювачам та SMS-атакам

Окрему увагу розробники приділили захисту від так званих "SMS blasters" - портативних фальшивих базових станцій.

Зловмисники використовують ці відносно дешеві пристрої в людних місцях, щоб заглушити сигнали LTE/5G та примусово перевести смартфони жертв на застарілий незахищений стандарт 2G.

Опинившись у мережі 2G, пристрій стає вразливим до спам-розсилок і фішингових повідомлень в обхід фільтрів оператора.

І якщо в Android 12 з'явилася можливість ручного вимкнення 2G на рівні заліза, то Android 17 вводить zero-click рішення: мобільні оператори отримали інструмент для автоматичного відключення 2G за замовчуванням для своїх абонентів, що повністю ліквідує цей вектор атак "з коробки".