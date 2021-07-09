Смартфон Mi 11 Ultra получил возможность работать 14 дней без подзарядки

Обновление, которое получило номер V12.5. 10. 0.RKACNXM, дарит флагману новую функцию "Super Power Saver Mode".

Согласно с описанием прошивки, благодаря этому обновлению и новой функции, теперь владельцы флагманов Mi 11 Ultra имеют возможность пользоваться телефоном в течение двух недель без подзарядки. Впрочем, есть и нюансы. "Super Power Saver Mode", чтобы сохранить аккумулятор телефона - выключает основной дисплей, в связи с чем, остается возможность пользоваться лишь дополнительным, который расположен на задней панели. Второй экран может показывать не только время, но и информацию о вызовах и сообщениях.

Компания Xiaomi со своей стороны, утверждает, что в реальных условиях функция "Super Power Saver Mode" будет продолжать работу по-разному, поскольку на это могут влиять множества факторов.

Самое интересное то, что новую функцию флагмана обещали еще на момент его выхода (29 марта, 2021 года), однако доступной она стала лишь сегодня.