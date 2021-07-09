Смартфон Mi 11 Ultra отримав можливість працювати 14 днів без підзарядки

Оновлення, яке отримало номер V12.5. 10. 0.RKACNXM дарує флагману нову функцію "Super Power Saver Mode".

Згідно з описом прошивки, завдяки цьому оновленню й новій функції, відтепер власники флагманів Mi 11 Ultra мають можливість користуватися телефоном протягом двох тижнів без підзарядки. Втім, є і нюанси. "Super Power Saver Mode", аби зберегти акумулятор телефона - вимикає основний дисплей, у зв’язку з чим, залишається можливість користуватися лише додатковим, який розташований на задній панелі. Другий екран може показувати не лише час, але й інформацію стосовно дзвінків та повідомлень.

Компанія Xiaomi, зі свого боку, стверджує, що в реальних умовах функція "Super Power Saver Mode" продовжуватиме роботу телефону порізному, оскільки на це можуть впливати безлічі факторів.

Найцікавіше те, що нову функцію флагмана обіцяли ще на момент його виходу (29 березня, 2021 року), однак доступною вона стала лише сьогодні.