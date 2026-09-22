SmartEMO 2.0: Huawei вивела на ринок України ШІ-систему, яка знижує витрати на електроенергію

SmartEMO 2.0: штучний інтелект, що керує енергією

Сучасний технологічний світ тримається на трьох китах: електриці як базовому ресурсі, великих даних як інструменті аналізу та штучному інтелекті як надбудові над ними. Електрика лишається водночас фундаментом і обмеженим ресурсом, тож ефективність її використання стала одним із ключових питань економіки.

Компанія Huawei поєднала всі три складові в одному рішенні. Як провідний гравець ринку сонячних інверторів та установок зберігання електроенергії (УЗЕ), вона накопичила величезний масив даних зі станцій у хмарній платформі FusionSolar і має власні розробки у сфері ШІ. На цьому фундаменті постала система керування накопичувачами SmartEMO, друга генерація якої активно впроваджується в Україні.

Поштовхом до появи системи в Європі став ринок із динамічним тарифом "на добу наперед" (РДН) і навіть від'ємні денні тарифи через масове будівництво сонячних станцій. В Україні від'ємних тарифів поки немає, проте РДН уже доступний бізнес-споживачам - а накопичувач у парі зі SmartEMO дає змогу відчутно економити на електроенергії.

На перший погляд, завдання просте: зарядити батарею на дешевому тарифі чи від СЕС і використати цю енергію, коли тариф високий. Але справжня автоматизація починається там, де в одному динамічному процесі одночасно враховано десятки параметрів - саме так працює SmartEMO 2.0.

Система працює покроково. Спершу SmartEMO отримує графік цін РДН від АТ "Оператора Ринку", тоді аналізує об'єкт: для старту потрібно щонайменше 30 днів історичних даних - графік споживання, минулу генерацію СЕС, технічні обмеження потужності приєднання.

За наявності сонячної станції додаються прогнози інсоляції від сервісу SolarGIS. Нарешті формується оптимальний погодинний графік стану заряду - з урахуванням навіть залежності споживання від дня тижня.

Але прогноз - це лише початок. Кожні 15 хвилин SmartEMO 2.0 звіряє реальність із планом, а щогодини перераховує прогноз на свіжих даних. Так статичний розрахунок перетворюється на живе самонавчальне керування, що щодня працює на результат власника.

Практичний досвід експлуатації підтверджує зрілість алгоритмів: точність прогнозування сонячної генерації сягає 90%, а навантаження об'єкта - 85%.

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Особливу роль відіграє точність прогнозу стану заряду (SOC) - від неї залежить, наскільки повно система використає дешеву енергію. У розрахунок закладено параметри самого накопичувача: стан "здоров'я" батареї (SOH), поточний заряд, балансування й температуру комірок.

Висока точність SOC - результат симбіозу технологій Установок Зберігання Енергії Huawei LUNA2000-215/241: рівномірного охолодження акумуляторних комірок і оптимізатора заряду між модулями Optimizer 2.0. Це робить керування не лише вигідним, а й дбайливим до обладнання.

Приклади роботи SmartEMO

Збільшення кількості циклів

На графіку: пунктирна лінія показує графік рівня заряду за TOU (Time-of-use), синя лінія - графік рівня заряду від SmartEMO, помаранчева лінія - графік ціни придбання електроенергії

SmartEMO збільшує кількість циклів заряду-розряду на день, використовуючи цінові коливання, які TOU (Time-of-use) зазвичай не враховує. У наведеному прикладі вигода від SmartEMO відносно TOU зросла на 71,45%, а загальна економія склала 19,7%.

Оптимізація рівня заряду

На графіку: вертикальна лінія позначає поточний час і відділяє історичний графік від планового.

Використовуючи прогноз навантаження, SmartEMO розраховує відсоток заряду, якого вистачить до наступного періоду нижчих цін. Стандартний режим TOU (Time-of-use) натомість заряджає УЗЕ по максимуму й підходить до періоду низького тарифу з дорожчою запасеною енергією.

Для бізнесу вигода конкретна. Накопичувач заряджається в години найдешевшої електроенергії або від власної СЕС і віддає її на піку цін РДН - різниця в тарифах перетворюється на пряму економію.

Водночас система захищає від перевищення потужності приєднання й згладжує пікові навантаження. Усе це відбувається автоматично, без щоденного втручання людини та без ризику проґавити вигідний ціновий інтервал чи потрапити у високий тариф.

"SmartEMO 2.0 - не просто алгоритм, а зрілий продукт, що вбирає багаторічний досвід Huawei в енергетиці, аналітиці та штучному інтелекті. Він перетворює систему накопичення з пасивного резервуара енергії на активний фінансовий інструмент, який щодня працює на прибуток власника", - наголошує менеджер з комерційних рішень Huawei Digital Power в Україні Роман Осадчий.