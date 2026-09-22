SmartEMO 2.0: Huawei вывела на рынок Украины ИИ-систему, снижающую затраты на электроэнергию

SmartEMO 2.0: искусственный интеллект, управляющий энергией

Современный технологический мир держится на трех китах: электричестве как базовом ресурсе, больших данных как инструменте анализа и искусственном интеллекте как надстройке над ними. Электричество остается фундаментом и ограниченным ресурсом, поэтому эффективность его использования стала одним из ключевых вопросов экономики.

Компания Huawei объединила все три составляющих в одном решении. Как ведущий игрок рынка солнечных инверторов и установок хранения электроэнергии (УЗЭ) она накопила огромный массив данных со станций в облачной платформе FusionSolar и имеет собственные разработки в сфере ИИ. На этом фундаменте появилась система управления накопителями SmartEMO, второе поколение которой активно внедряется в Украине.

Толчком к появлению системы в Европе стал рынок с динамическим тарифом "на сутки вперед" (РДН) и даже отрицательные дневные тарифы из-за массового строительства солнечных станций. В Украине отрицательных тарифов пока нет, однако РДН уже доступен бизнес-потребителям - а накопитель в паре со SmartEMO позволяет ощутимо экономить на электроэнергии.

На первый взгляд задача проста: зарядить батарею на дешевом тарифе или от СЭС и использовать эту энергию, когда тариф высокbq. Но настоящая автоматизация начинается там, где в одном динамическом процессе одновременно учтены десятки параметров именно так работает SmartEMO 2.0.

Система работает пошагово. Сначала SmartEMO получает график цен РДН от АО "Оператора Рынка", тогда анализирует объект: для старта требуется не менее 30 дней исторических данных - график потребления, прошлое поколение СЭС, технические ограничения мощности присоединения.

При наличии солнечной станции прилагаются прогнозы инсоляции от сервиса SolarGIS. Наконец-то формируется оптимальный почасовой график состояния заряда – с учетом даже зависимости потребления со дня недели.

Но прогноз – это только начало. Каждые 15 минут SmartEMO 2.0 сверяет реальность с планом, а ежечасно перечисляет прогноз на свежие данные. Так статический расчет превращается в живое самообучающееся управление, ежедневно работающее на результат владельца.

Практический опыт эксплуатации подтверждает зрелость алгоритмов: точность прогнозирования солнечного поколения достигает 90%, а нагрузка объекта - 85%.

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Особую роль играет точность прогноза состояния заряда (SOC) - от нее зависит, насколько полно система использует дешевую энергию. В расчет заложены параметры самого накопителя: состояние "здоровья" батареи (SOH), текущий заряд, балансировка и температура ячеек.

Высокая точность SOC - результат симбиоза технологий Установок Хранения Энергии Huawei LUNA2000-215/241: равномерное охлаждение аккумуляторных ячеек и оптимизатор заряда между модулями Optimizer 2.0. Это делает управление не только выгодным, но и бережным к оборудованию.

Примеры работы SmartEMO

Увеличение количества циклов

На графике: пунктирная линия показывает график уровня заряда по TOU (Time-of-use), синяя линия - график уровня заряда от SmartEMO, оранжевая линия - график цены приобретения электроэнергии.

SmartEMO увеличивает количество циклов заряда-разряда в день, используя ценовые колебания, которые TOU (Time-of-use) обычно не учитывает. В приведенном примере выгода от SmartEMO по отношению к TOU выросла на 71,45%, а общая экономия составила 19,7%.

Оптимизация уровня заряда

На графике: вертикальная линия обозначает текущее время и отделяет исторический график от планового.

Используя прогноз нагрузки, SmartEMO рассчитывает процент заряда, которого хватит до следующего периода более низких цен. Стандартный режим TOU (Time-of-use) заряжает УЗЭ по максимуму и подходит к периоду низкого тарифа с более дорогой запасенной энергией.

Для бизнеса выгода конкретная. Накопитель заряжается в часы самой дешевой электроэнергии или собственной СЭС и отдает ее на пике цен РДН - разница в тарифах превращается в прямую экономию.

В то же время система защищает от превышения мощности подсоединения и сглаживает пиковые нагрузки. Все это происходит автоматически, без ежедневного вмешательства человека и без риска упустить выгодный интервал или попасть в высокий тариф.

"SmartEMO 2.0 - не просто алгоритм, а зрелый продукт, впитывающий многолетний опыт Huawei в энергетике, аналитике и искусственном интеллекте. Он превращает систему накопления из пассивного резервуара энергии в активный финансовый инструмент, который ежедневно работает на прибыль владельца", - отмечает менеджер по коммерческим решениям Huawei Digital Power в Украине Роман Осадчий.