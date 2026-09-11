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В Україні створюють ракети зі штучним інтелектом: перші деталі

13:00 11.09.2026 Пт
2 хв
Над розробками працює понад 200 компаній
aimg Костянтин Широкун
В Україні створюють ракети зі штучним інтелектом: перші деталі Фото: в Україні створюють ракети зі штучним інтелектом (militarnyi.com)
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Українські компанії активно працюють над створенням ракет зі штучним інтелектом, загалом у цей процес залучено понад 200 виробників.

Про це заявив генеральний директор Brave1 Андрій Гриценюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

"Спочатку штучний інтелект у великих масштабах застосовувався в безпілотниках. Він не дуже швидкий - цього достатньо для безпілотників, але ракетам потрібні набагато вищі швидкості", - заявив Гриценюк.

За його словами, штучний інтелект зараз "дедалі частіше інтегрується і до ракетних систем". При цьому він також підкреслив, що наразі розвиток ШІ ще не досяг масштабів сотень рішень, які вже реалізовано в секторі безпілотників.

Він також підкреслив, що вже понад 200 українських компаній розробляють компоненти на основі штучного інтелекту для ракет, безпілотників, радарів та інших систем.

Нагадаємо, наприкінці липня Денис Штілерман з Fire Point показав фото нічного пуску української ракети, пояснивши, що FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS дальністю до 200 км, тоді як потужніша модифікація FP-9 здатна вражати цілі на відстані 800-850 км.

Тоді ж повідомлялося, що бойове застосування FP-7 може відбутися вже цього року, а балістичні ракети компанії перебувають на фінальних етапах випробувань.

Також на початку серпня стало відомо, що Fire Point розробила власний турбореактивний двигун, який може використовуватися для крилатої ракети "Фламінго". За словами CEO компанії Ірини Терех, створення двигуна виявилося складнішим завданням, ніж розробка самої ракети.

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