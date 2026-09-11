В Україні створюють ракети зі штучним інтелектом: перші деталі

Українські компанії активно працюють над створенням ракет зі штучним інтелектом, загалом у цей процес залучено понад 200 виробників.

Про це заявив генеральний директор Brave1 Андрій Гриценюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

"Спочатку штучний інтелект у великих масштабах застосовувався в безпілотниках. Він не дуже швидкий - цього достатньо для безпілотників, але ракетам потрібні набагато вищі швидкості", - заявив Гриценюк.

За його словами, штучний інтелект зараз "дедалі частіше інтегрується і до ракетних систем". При цьому він також підкреслив, що наразі розвиток ШІ ще не досяг масштабів сотень рішень, які вже реалізовано в секторі безпілотників.

Він також підкреслив, що вже понад 200 українських компаній розробляють компоненти на основі штучного інтелекту для ракет, безпілотників, радарів та інших систем.

Нагадаємо, наприкінці липня Денис Штілерман з Fire Point показав фото нічного пуску української ракети, пояснивши, що FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS дальністю до 200 км, тоді як потужніша модифікація FP-9 здатна вражати цілі на відстані 800-850 км.

Тоді ж повідомлялося, що бойове застосування FP-7 може відбутися вже цього року, а балістичні ракети компанії перебувають на фінальних етапах випробувань.