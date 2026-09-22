SmartEMO 2.0: Huawei вивела на ринок України ШІ-систему, яка знижує витрати на електроенергію

Huawei впроваджує в Україні другу генерацію інтелектуальної системи SmartEMO 2.0, яка використовує штучний інтелект для оптимізації роботи накопичувачів електроенергії на підприємствах. Технологія допомагає підвищувати ефективність використання електроенергії, що стає дедалі важливішим для бізнесу.

РБК-Україна розповідає, як працює SmartEMO 2.0 та як система допомагає бізнесу економити на електроенергії.

SmartEMO 2.0: штучний інтелект, що керує енергією

Сучасний технологічний світ тримається на трьох китах: електриці як базовому ресурсі, великих даних як інструменті аналізу та штучному інтелекті як надбудові над ними. Електрика лишається водночас фундаментом і обмеженим ресурсом, тож ефективність її використання стала одним із ключових питань економіки.

Компанія Huawei поєднала всі три складові в одному рішенні. Як провідний гравець ринку сонячних інверторів та установок зберігання електроенергії (УЗЕ), вона накопичила величезний масив даних зі станцій у хмарній платформі FusionSolar і має власні розробки у сфері ШІ. На цьому фундаменті постала система керування накопичувачами SmartEMO, друга генерація якої активно впроваджується в Україні.

Поштовхом до появи системи в Європі став ринок із динамічним тарифом "на добу наперед" (РДН) і навіть від'ємні денні тарифи через масове будівництво сонячних станцій. В Україні від'ємних тарифів поки немає, проте РДН уже доступний бізнес-споживачам - а накопичувач у парі зі SmartEMO дає змогу відчутно економити на електроенергії.

На перший погляд, завдання просте: зарядити батарею на дешевому тарифі чи від СЕС і використати цю енергію, коли тариф високий. Але справжня автоматизація починається там, де в одному динамічному процесі одночасно враховано десятки параметрів - саме так працює SmartEMO 2.0.

Система працює покроково. Спершу SmartEMO отримує графік цін РДН від АТ "Оператора Ринку", тоді аналізує об'єкт: для старту потрібно щонайменше 30 днів історичних даних - графік споживання, минулу генерацію СЕС, технічні обмеження потужності приєднання.

За наявності сонячної станції додаються прогнози інсоляції від сервісу SolarGIS. Нарешті формується оптимальний погодинний графік стану заряду - з урахуванням навіть залежності споживання від дня тижня.

Але прогноз - це лише початок. Кожні 15 хвилин SmartEMO 2.0 звіряє реальність із планом, а щогодини перераховує прогноз на свіжих даних. Так статичний розрахунок перетворюється на живе самонавчальне керування, що щодня працює на результат власника.

Практичний досвід експлуатації підтверджує зрілість алгоритмів: точність прогнозування сонячної генерації сягає 90%, а навантаження об'єкта - 85%.

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Особливу роль відіграє точність прогнозу стану заряду (SOC) - від неї залежить, наскільки повно система використає дешеву енергію. У розрахунок закладено параметри самого накопичувача: стан "здоров'я" батареї (SOH), поточний заряд, балансування й температуру комірок.

Висока точність SOC - результат симбіозу технологій Установок Зберігання Енергії Huawei LUNA2000-215/241: рівномірного охолодження акумуляторних комірок і оптимізатора заряду між модулями Optimizer 2.0. Це робить керування не лише вигідним, а й дбайливим до обладнання.

Приклади роботи SmartEMO

Збільшення кількості циклів

На графіку: пунктирна лінія показує графік рівня заряду за TOU (Time-of-use), синя лінія - графік рівня заряду від SmartEMO, помаранчева лінія - графік ціни придбання електроенергії

SmartEMO збільшує кількість циклів заряду-розряду на день, використовуючи цінові коливання, які TOU (Time-of-use) зазвичай не враховує. У наведеному прикладі вигода від SmartEMO відносно TOU зросла на 71,45%, а загальна економія склала 19,7%.

Оптимізація рівня заряду

На графіку: вертикальна лінія позначає поточний час і відділяє історичний графік від планового.

Використовуючи прогноз навантаження, SmartEMO розраховує відсоток заряду, якого вистачить до наступного періоду нижчих цін. Стандартний режим TOU (Time-of-use) натомість заряджає УЗЕ по максимуму й підходить до періоду низького тарифу з дорожчою запасеною енергією.

Для бізнесу вигода конкретна. Накопичувач заряджається в години найдешевшої електроенергії або від власної СЕС і віддає її на піку цін РДН - різниця в тарифах перетворюється на пряму економію.

Водночас система захищає від перевищення потужності приєднання й згладжує пікові навантаження. Усе це відбувається автоматично, без щоденного втручання людини та без ризику проґавити вигідний ціновий інтервал чи потрапити у високий тариф.

"SmartEMO 2.0 - не просто алгоритм, а зрілий продукт, що вбирає багаторічний досвід Huawei в енергетиці, аналітиці та штучному інтелекті. Він перетворює систему накопичення з пасивного резервуара енергії на активний фінансовий інструмент, який щодня працює на прибуток власника", - наголошує менеджер з комерційних рішень Huawei Digital Power в Україні Роман Осадчий.