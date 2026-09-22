SmartEMO 2.0: Huawei вывела на рынок Украины ИИ-систему, снижающую затраты на электроэнергию

Huawei внедряет в Украине второе поколение интеллектуальной системы SmartEMO 2.0, использующей искусственный интеллект для оптимизации работы накопителей электроэнергии на предприятиях. Технология помогает повышать эффективность использования электроэнергии, что становится все более важным для бизнеса.

РБК-Украина рассказывает, как работает SmartEMO 2.0 и как система помогает бизнесу экономить на электроэнергии.

SmartEMO 2.0: искусственный интеллект, управляющий энергией

Современный технологический мир держится на трех китах: электричестве как базовом ресурсе, больших данных как инструменте анализа и искусственном интеллекте как надстройке над ними. Электричество остается фундаментом и ограниченным ресурсом, поэтому эффективность его использования стала одним из ключевых вопросов экономики.

Компания Huawei объединила все три составляющих в одном решении. Как ведущий игрок рынка солнечных инверторов и установок хранения электроэнергии (УЗЭ) она накопила огромный массив данных со станций в облачной платформе FusionSolar и имеет собственные разработки в сфере ИИ. На этом фундаменте появилась система управления накопителями SmartEMO, второе поколение которой активно внедряется в Украине.

Толчком к появлению системы в Европе стал рынок с динамическим тарифом "на сутки вперед" (РДН) и даже отрицательные дневные тарифы из-за массового строительства солнечных станций. В Украине отрицательных тарифов пока нет, однако РДН уже доступен бизнес-потребителям - а накопитель в паре со SmartEMO позволяет ощутимо экономить на электроэнергии.

На первый взгляд задача проста: зарядить батарею на дешевом тарифе или от СЭС и использовать эту энергию, когда тариф высокbq. Но настоящая автоматизация начинается там, где в одном динамическом процессе одновременно учтены десятки параметров именно так работает SmartEMO 2.0.

Система работает пошагово. Сначала SmartEMO получает график цен РДН от АО "Оператора Рынка", тогда анализирует объект: для старта требуется не менее 30 дней исторических данных - график потребления, прошлое поколение СЭС, технические ограничения мощности присоединения.

При наличии солнечной станции прилагаются прогнозы инсоляции от сервиса SolarGIS. Наконец-то формируется оптимальный почасовой график состояния заряда – с учетом даже зависимости потребления со дня недели.

Но прогноз – это только начало. Каждые 15 минут SmartEMO 2.0 сверяет реальность с планом, а ежечасно перечисляет прогноз на свежие данные. Так статический расчет превращается в живое самообучающееся управление, ежедневно работающее на результат владельца.

Практический опыт эксплуатации подтверждает зрелость алгоритмов: точность прогнозирования солнечного поколения достигает 90%, а нагрузка объекта - 85%.

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Особую роль играет точность прогноза состояния заряда (SOC) - от нее зависит, насколько полно система использует дешевую энергию. В расчет заложены параметры самого накопителя: состояние "здоровья" батареи (SOH), текущий заряд, балансировка и температура ячеек.

Высокая точность SOC - результат симбиоза технологий Установок Хранения Энергии Huawei LUNA2000-215/241: равномерное охлаждение аккумуляторных ячеек и оптимизатор заряда между модулями Optimizer 2.0. Это делает управление не только выгодным, но и бережным к оборудованию.

Примеры работы SmartEMO

Увеличение количества циклов

На графике: пунктирная линия показывает график уровня заряда по TOU (Time-of-use), синяя линия - график уровня заряда от SmartEMO, оранжевая линия - график цены приобретения электроэнергии.

SmartEMO увеличивает количество циклов заряда-разряда в день, используя ценовые колебания, которые TOU (Time-of-use) обычно не учитывает. В приведенном примере выгода от SmartEMO по отношению к TOU выросла на 71,45%, а общая экономия составила 19,7%.

Оптимизация уровня заряда

На графике: вертикальная линия обозначает текущее время и отделяет исторический график от планового.

Используя прогноз нагрузки, SmartEMO рассчитывает процент заряда, которого хватит до следующего периода более низких цен. Стандартный режим TOU (Time-of-use) заряжает УЗЭ по максимуму и подходит к периоду низкого тарифа с более дорогой запасенной энергией.

Для бизнеса выгода конкретная. Накопитель заряжается в часы самой дешевой электроэнергии или собственной СЭС и отдает ее на пике цен РДН - разница в тарифах превращается в прямую экономию.

В то же время система защищает от превышения мощности подсоединения и сглаживает пиковые нагрузки. Все это происходит автоматически, без ежедневного вмешательства человека и без риска упустить выгодный интервал или попасть в высокий тариф.

"SmartEMO 2.0 - не просто алгоритм, а зрелый продукт, впитывающий многолетний опыт Huawei в энергетике, аналитике и искусственном интеллекте. Он превращает систему накопления из пассивного резервуара энергии в активный финансовый инструмент, который ежедневно работает на прибыль владельца", - отмечает менеджер по коммерческим решениям Huawei Digital Power в Украине Роман Осадчий.