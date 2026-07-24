Смарт-окуляри Meta викликали скандал: Instagram почав масові бани

Пранки та довічний бан

CEO Instagram Адам Моссері заявив, що платформа більше не терпітиме контент, який створюється "шляхом знущань чи прихованої зйомки інших людей".

За його словами, відео з неадекватною поведінкою щодо працівників сфери обслуговування чи перехожих на вулиці будуть негайно видалятися, а акаунти авторів блокуватимуться.

"Якщо ви публікуєте контент, який використовує людей у своїх інтересах і піддає їх утискам, ми видалимо цей контент", - зазначив Моссері у своїх історіях в Instagram минулого тижня.

"Ми не хочемо, щоб люди таємно знімали на відео інших людей, переслідували їх, а потім публікували ці відео на нашій платформі. Тому ми намагаємося боротися з цим усіма можливими способами", - додав він.

Під зачистку вже потрапили кілька відомих блогерів, які регулярно знімали жінок та дівчат у публічних місцях без їхнього відома. Представники Meta офіційно підтвердили видалення цих профілів через порушення правил щодо цькування та переслідування.

Проблема світлодіода та "злом" окулярів

Для захисту приватності смарт-окуляри Meta обладнані спеціальним індикатором, який світиться під час запису. Проте користувачі знайшли способи обходити це обмеження.

Як саме?

Маскування індикатора: світлодіод заклеювали плівкою, стрічкою або навіть просвердлювали.

Спеціальний "злом": у мережі з'явилися "майстри", які пропонували послуги з модифікації гаджета для зйомки без світлового сигналу.

Слабкість захисту: навіть у робочому стані світлодіод залишається малопомітним на вулиці при яскравому денному освітленні.

У відповідь розробники випустили програмне оновлення, яке повністю вимикає камеру пристрою, якщо система виявляє спробу заблокувати або пошкодити індикатор запису.

Репутаційні ризики

Через масове використання пристрою для несанкціонованої зйомки жінок у публічних місцях розумні окуляри отримали у мережі образливі прізвиська.

Технологічні експерти, своєю чергою, зауважують, що це завдає серйозного удару по іміджу продукту та загрожує майбутнім продажам смарт-гаджетів.

Наразі невідомо, чи нове оновлення ПЗ і блокування акаунтів зупинять порушників. З усім тим, Meta змушена активно реагувати на проблему, у створенні якої компанія Цукерберга відіграла безпосередню роль.