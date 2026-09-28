Смарт-окуляри Apple вийдуть без екрана: коли очікувати на реліз

З натільних гаджетів наразі Apple представила лише гарнітуру Vision Pro та інтегрувала Siri в навушники AirPods. Повноцінні смарт-окуляри компанії, за чутками, з’являться пізніше.

Коли очікувати Apple Glass?

За словами Гурмана, Apple встановила нову цільову дату релізу розумних окулярів - на кінець 2027 року.

Це вже не перша зміна графіка. Раніше випуск планувався на кінець 2026 або на початок 2027 року, однак розробка вимагає більше часу.

Перше покоління Apple Glass буде схожим на спільний продукт Meta та Ray-Ban.

Пристрій матиме такі характеристики:

вбудовані динаміки для відтворення аудіо;

камери для фото та відео;

розумні функції та штучний інтелект;

відсутність дисплея для відображення відео на першому етапі.

Версія з повноцінним екраном з'явиться лише у наступних поколіннях гаджета.

Читайте більше: Apple розробляє захист від крадіжки iPhone: у коді iOS знайшли таємну функцію

Що буде з лінійкою Apple Vision?

Команда розробників Apple Vision зараз працює над повністю оновленою гарнітурою під кодовою назвою N224.

Інженери вивчають чотири концепції пристрою, зокрема можливість винесення частини внутрішніх компонентів в окремий зовнішній модуль.

Водночас Apple не бажає повторювати рішення з Vision Pro, де акумулятор винесений окремо від гарнітури.

Купертіно надає перевагу легкій конструкції "все в одному". З усім тим, зробити такі окуляри одночасно компактними, доступними за ціною та з достатньою автономністю - складне інженерне завдання.

Наразі проєкт перебуває у невизначеному стані. Якщо пристрій усе ж дійде до стадії виробництва, його реліз відбудеться не раніше кінця 2028 або початку 2029 року.