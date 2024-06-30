Smart-лічильник почав рахувати не вірно спожиту електроенергію: куди звертатись

Як зазначають в енергетичній компанії, смарт-лічильники виготовлені з електронних компонентів і не мають механічних рухомих частин. Вони вирізняються більшою функціональністю, ніж звичайні лічильники, адже не лише вираховують кількість спожитої електроенергії, а й мають наступні функції:

передача показників;

рахунок споживання електроенергії по зонах доби;

вимірювання параметрів мережі (напруги тощо);

захист від критичних коливань напруги;

інформування енергокомпаній про аварійні ситуації в мережі;

відображення інформації про заборгованість;

тривале зберігання інформації для подальшої обробки чи аналізу.

Користь для споживача

Smart-лічильники дозволяють економити кошти завдяки переходу на зонний облік. Спожита з 23:00 до 7:00 електроенергія оплачується за тарифом, зниженим на 50%. Використання потужних приладів у цей час, таких як бойлери чи електродуховки, допомагає суттєво зменшити рахунки за електроенергію.

Регулярне дистанційне зчитування показників забезпечує формування квитанцій з фактичними даними щодо спожитої електроенергії. Лічильник сам передає в енергокомпанію об’єм спожитої електроенергії, на основі якого постачальник формує рахунок. Це зручно для тих, хто забуває передавати показники з 1-го по 3-тє число – їм достатньо звірити вказані в квитанції показники з лічильником.

Проблеми з нарахуваннями

Smart-лічильники не мають проблем із неправильним нарахуванням. Навіть якщо лічильник вийшов з ладу, його енергонезалежна пам’ять дозволяє отримати точні показники і дату виходу з ладу.

Якщо здається, що лічильник нараховує забагато, рекомендується вимкнути всі електроприлади з розеток. Якщо число кіловат-годин на табло продовжує збільшуватися, слід викликати сертифікованого електрика для перевірки внутрішньобудинкової мережі.

Раніше РБК-Україна розповідало, що споживачі електроенергії мають пам'ятати про низку правил щодо поводження з електролічильниками.

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