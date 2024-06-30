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Smart-счетчик начал считать не верно потребленную электроэнергию: куда обращаться

Иллюстративное фото: украинцам рассказали о преимуществах Smart-счетчиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Все большее количество потребителей электроэнергии в Украине устанавливают себе разумный счетчик.

Как действовать в случаях, когда Smart-счетчик перестал исправно работать, рассказывает РБК -Украина с ссылкой на Facebook-страницу энергетической компании "Могилев-Подольские ЭМ".

Как отмечают в энергетической компании, смарт-счетчики изготовлены из электронных компонентов и не имеют механических подвижных частей. Они отличаются большей функциональностью, чем обычные счетчики, ведь не только рассчитывают количество потребленной электроэнергии, но и имеют следующие функции:

  • передача показателей;
  • счет потребления электроэнергии по зонам суток;
  • измерение параметров сети (напряжения и т.п.);
  • защиту от критических колебаний напряжения;
  • информирование энергокомпаний об аварийных ситуациях в сети;
  • отображение информации о задолженности;
  • длительное хранение информации для последующей обработки или анализа.

Польза для потребителя

Smart-счетчики позволяют экономить средства благодаря переходу на зонный учет. Потребляемая с 23:00 до 7:00 электроэнергия оплачивается по тарифу, сниженному на 50%. Использование мощных приборов в настоящее время, таких как бойлеры или электродуховки, помогает существенно снизить счета за электроэнергию.

Регулярное дистанционное считывание показателей обеспечивает формирование квитанций с фактическими данными по потребленной электроэнергии. Счетчик сам передает в энергокомпанию объем потребленной электроэнергии, на основе которого поставщик формирует счет. Это удобно для тех, кто забывает передавать показатели с 1 по 3 число – им достаточно сверить указанные в квитанции показатели со счетчиком.

Проблемы с начислениями

Smart-счетчики не испытывают проблем с неправильным начислением. Даже если счетчик вышел из строя, его энергонезависимая память позволяет получить точные показатели и дату выхода из строя.

Если кажется, что счетчик насчитывает слишком много, рекомендуется выключить все электроприборы из розеток. Если число киловатт-часов на табло продолжает увеличиваться, следует вызвать сертифицированное электричество для проверки внутридомовой сети.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что потребители электроэнергии должны помнить о ряде правил обращения с электросчетчиками.

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