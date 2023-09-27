"Смарт-Холдинг" закликав владу до діалогу щодо розблокування газових родовищ

За її словами, компанія має налагоджену комунікацію з усіма учасниками ринку - і приватним, і державним сектором, підтримує діалог з Держгеонадрами. Втім, це не допомагає вирішити питання блокування роботи свердловин.

"Державні органи, які безпосередньо займаються галуззю, нічого не можуть зробити. Вони кажуть, що рішення залежать не від них, а від вищих інстанцій. А до них достукатись ми не можемо, попри всі мої публічні заяви, намагання показати, що ми інвестор, який дійсно дбає про те, що він робить", - говорить Кірьянова.

Ця дискомунікація може коштувати державі мільярдних збитків. Вже станом на початок осені бюджети різних рівнів недоотримали 540 млн грн, які б сплатив "Смарт-Холдинг" у випадку продовження видобутку.

До кінця року, якщо ситуація не буде вирішена, ця сума сягне 1,3 млрд грн. Щодня держава недоотримує 450 тисяч кубометрів газу, на кінець 2023-го - це 135 млн кубометрів.

Нині ж родовища законсервовані. Менеджмент холдингу ухвалив рішення і далі утримувати персонал з продовженням виплати заробітної плати.

"Я вважаю критично необхідним донести до держави важливість відновлення ліцензій. І персонал бути там на місці готовий для відновлення роботи", - зазначила Кірьянова.

Нагадаємо, навесні цього року зупинено дію спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів на Остоверхівському та Васищівському родовищах на Харківщині. Приводом стали санкції проти засновника холдингу, якого примусово повернули до реєстрів бенефіціарних власників.

Компанія вважає такі дії порушенням національного та міжнародного законодавства, та продовжує відстоювати свої права в судах різних інстанцій.