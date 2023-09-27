"Смарт-Холдинг" призвал власти к диалогу по разблокированию газовых месторождений

По ее словам, компания имеет налаженную коммуникацию со всеми участниками рынка - и частным, и государственным сектором, поддерживает диалог с Госгеонадрами. Впрочем, это не помогает решить вопрос блокировки скважинных работ.

"Государственные органы, непосредственно занимающиеся отраслью, ничего не могут сделать. Они говорят, что решения зависят не от них, а от высших инстанций. А до них достучаться мы не можем, несмотря на все мои публичные заявления, попытки показать, что мы инвестор," который действительно работает на то, что он делает", - говорит Кирьянова.

Эта дискомуникация может стоить государству миллиардного ущерба. Уже по состоянию на начало осени бюджеты разных уровней недополучили 540 млн грн, которые оплатил "Смарт-Холдинг" в случае продолжения добычи.

До конца года, если ситуация не будет решена, эта сумма достигнет 1,3 млрд грн. Ежедневно государство недополучает 450 тысяч кубометров газа, к концу 2023-го - это 135 млн кубометров.

Сейчас же месторождения законсервированы. Менеджмент холдинга принял решение и дальше удерживать персонал с продолжением выплаты заработной платы.

"Я считаю критически необходимым донести до государства важность возобновления лицензий. И персонал быть там на месте готов к возобновлению работы", - отметила Кирьянова.

Напомним, весной этого года остановлено действие специальных разрешений на добычу углеводородов на Остоверховском и Васищевском месторождениях Харьковской области. Поводом стали санкции против основателя холдинга, которого принудительно вернули в реестры бенефициарных владельцев.

Компания считает такие действия нарушением национального и международного законодательства, и продолжает отстаивать свои права в судах разных инстанций.