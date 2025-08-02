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Смачний протизапальний салат: простий рецепт з користю для здоров'я

Субота 02 серпня 2025 12:22
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Смачний протизапальний салат: простий рецепт з користю для здоров'я Рецепт смачного протизапального салату (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У розпал літнього сезону особливо актуальними стають легкі, корисні й смачні страви, які не лише освіжають, а й підтримують здоров'я. Один із таких варіантів - яскравий протизапальний салат із капустою, виноградом і сиром чеддер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.

Рецепт салату

Інгредієнти (на 2 порції):

  • капуста кале (листя) - 100–150 г
  • виноград (краще червоний або чорний) - 1 склянка
  • сир чедер - 70-100 г
  • оливкова олія (extra virgin) - 2 ст.л
  • мед - 1 ч.л
  • лимонний сік - 1 ст.л
  • сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • волоські горіхи або гарбузове насіння - 1-2 ст.л (за бажанням)

Легкий спосіб приготування

Відокремте листя капусти від грубих стебел, наріжте середніми шматочками. Щоб зробити кале м'якшою, помніть її руками з дрібкою солі 1-2 хвилини, тоді листя стане ніжнішим і менш гірким.

Виноград наріжте навпіл або залиште цілим, якщо ягоди невеликі. Далі наріжте чедер кубиками або натріть на великій тертці.

Для заправки змішайте в окремій мисці оливкову олію, мед, лимонний сік, дрібку солі та перцю. Добре перемішай вінчиком або виделкою.

У великій мисці поєднай кале, виноград, чедер і за бажанням горіхи. Полийте заправкою та перемішайте.

Смачний протизапальний салат: простий рецепт з користю для здоров'яРецепт протизапального салату (фото: eatingwell.com)

Чим корисний салат

Темно-листова зелень капусти багата на лютеїн, фолат і вітамін К, а виноград є джерелом антоціанів, які можуть допомогти впоратися з хронічним запаленням.

Мед, оливкова олія та лимонний сік - натуральні протизапальні інгредієнти, які варто часто вживати. Тоді як сир чедер - білок і кальцій, які підтримують кістки.

Загалом такий салат:

  • знижує запальні процеси в організмі
  • підтримує імунну систему
  • покращує травлення (завдяки клітковині та ферментам)
  • сприяє профілактиці хронічних захворювань
  • дає енергію без стрибків цукру в крові

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