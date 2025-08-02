ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вкусный противовоспалительный салат: простой рецепт с пользой для здоровья

Суббота 02 августа 2025 12:22
UA EN RU
Вкусный противовоспалительный салат: простой рецепт с пользой для здоровья Рецепт вкусного противовоспалительного салата (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В разгар летнего сезона особенно актуальными становятся легкие, полезные и вкусные блюда, которые не только освежают, но и поддерживают здоровье. Один из таких вариантов - яркий противовоспалительный салат с капустой, виноградом и сыром чеддер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Рецепт салата

Ингредиенты (на 2 порции):

  • капуста кале (листья) - 100-150 г
  • виноград (лучше красный или черный) - 1 стакан
  • сыр чеддер - 70-100 г
  • оливковое масло (extra virgin) - 2 ст.л
  • мед - 1 ч.л
  • лимонный сок - 1 ст.л
  • соль, черный молотый перец - по вкусу
  • грецкие орехи или тыквенные семечки - 1-2 ст.л (по желанию)

Легкий способ приготовления

Отделите листья капусты от грубых стеблей, нарежте средними кусочками. Чтобы сделать кале более мягкой, помните ее руками со щепоткой соли 1-2 минуты, тогда листья станут более нежными и менее горькими.

Виноград нарежьте пополам или оставьте целым, если ягоды небольшие. Далее нарежьте чеддер кубиками или натрите на крупной терке.

Для заправки смешайте в отдельной миске оливковое масло, мед, лимонный сок, щепотку соли и перца. Хорошо перемешай венчиком или вилкой.

В большой миске соедини кале, виноград, чеддер и по желанию орехи. Полейте заправкой и перемешайте.

Вкусный противовоспалительный салат: простой рецепт с пользой для здоровьяРецепт противовоспалительного салата (фото: eatingwell.com)

Чем полезен салат

Темно-листовая зелень капусты богата лютеином, фолатом и витамином К, а виноград является источником антоцианов, которые могут помочь справиться с хроническим воспалением.

Мед, оливковое масло и лимонный сок - натуральные противовоспалительные ингредиенты, которые стоит часто употреблять. Тогда как сыр чеддер - белок и кальций, которые поддерживают кости.

В целом такой салат:

  • снижает воспалительные процессы в организме
  • поддерживает иммунную систему
  • улучшает пищеварение (благодаря клетчатке и ферментам)
  • способствует профилактике хронических заболеваний
  • дает энергию без скачков сахара в крови

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Здоровая еда
Новости
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому