Смачний дебют. Volkswagen розпочав продажі оновлених фірмових сосисок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Готову страву із соусом для мікрохвильової печі можна буде купити у звичайному супермаркеті. Відвантажувати в магазини мереж Edeka та Netto у Німеччині їх почнуть вже у червні цього року.

Нагадаємо, що культові сосиски карівурст Volkswagen виробляє з 1973 року на м'ясокомбінаті у Вольфсбурзі. Соус також особливий і виготовляється за формулою, перевіреною часом. Спочатку каррівурст були доступні тільки співробітникам Volkswagen і продавалися в заводських їдальнях, але згодом вийшли за їх межі, ставши найбільш популярним продуктом марки.

У 2024 році Volkswagen реалізував близько 8,6 млн ковбасок. Для порівняння: обсяг продажу автомобілів бренду за той же рік – 5,2 млн одиниць. Підрозділ Volkswagen Group Services, що виробляє каррівурст, приносить величезний виторг, і з появою нової версії вона, ймовірно, зросте.

Декілька років тому Volkswagen, який підхопив екологічну повістку, задумав зробити ковбаски вегетаріанськими. Однак цю ідею ринок не прийняв: робітники, втративши сосиски, звернулися з колективною скаргою до профспілки, після чого страву все-таки повернули в меню.