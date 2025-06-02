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Смачний дебют. Volkswagen розпочав продажі оновлених фірмових сосисок

Понеділок 02 червня 2025 16:37
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Смачний дебют. Volkswagen розпочав продажі оновлених фірмових сосисок Фото: Volkswagen розпочав продажі оновлених фірмових сосисок (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen оновила свій найпопулярніший продукт – сосиски каррівурст. Відтепер вони перетворились на напівфабрикат для мікрохвильової печі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Готову страву із соусом для мікрохвильової печі можна буде купити у звичайному супермаркеті. Відвантажувати в магазини мереж Edeka та Netto у Німеччині їх почнуть вже у червні цього року.

Нагадаємо, що культові сосиски карівурст Volkswagen виробляє з 1973 року на м'ясокомбінаті у Вольфсбурзі. Соус також особливий і виготовляється за формулою, перевіреною часом. Спочатку каррівурст були доступні тільки співробітникам Volkswagen і продавалися в заводських їдальнях, але згодом вийшли за їх межі, ставши найбільш популярним продуктом марки.

У 2024 році Volkswagen реалізував близько 8,6 млн ковбасок. Для порівняння: обсяг продажу автомобілів бренду за той же рік – 5,2 млн одиниць. Підрозділ Volkswagen Group Services, що виробляє каррівурст, приносить величезний виторг, і з появою нової версії вона, ймовірно, зросте.

Смачний дебют. Volkswagen розпочав продажі оновлених фірмових сосисок

Декілька років тому Volkswagen, який підхопив екологічну повістку, задумав зробити ковбаски вегетаріанськими. Однак цю ідею ринок не прийняв: робітники, втративши сосиски, звернулися з колективною скаргою до профспілки, після чого страву все-таки повернули в меню.

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