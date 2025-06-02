Вкусный дебют. Volkswagen начал продажи обновленных фирменных сосисок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Готовое блюдо с соусом для микроволновой печи можно будет купить в обычном супермаркете. Отгружать в магазины сетей Edeka и Netto в Германии их начнут уже в июне этого года.

Напомним, что культовые сосиски каривурст Volkswagen производит с 1973 года на мясокомбинате в Вольфсбурге. Соус также особенный и изготавливается по формуле, проверенной временем. Сначала карривурст были доступны только сотрудникам Volkswagen и продавались в заводских столовых, но со временем вышли за их пределы, став наиболее популярным продуктом марки.

В 2024 году Volkswagen реализовал около 8,6 млн колбасок. Для сравнения: объем продаж автомобилей бренда за тот же год - 5,2 млн единиц. Подразделение Volkswagen Group Services, производящее карривурст, приносит огромную выручку, и с появлением новой версии она, вероятно, возрастет.

Несколько лет назад Volkswagen, подхвативший экологическую повестку, задумал сделать колбаски вегетарианскими. Однако эту идею рынок не принял: рабочие, лишившись сосиски, обратились с коллективной жалобой в профсоюз, после чего блюдо все-таки вернули в меню.