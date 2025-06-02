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Вкусный дебют. Volkswagen начал продажи обновленных фирменных сосисок

Понедельник 02 июня 2025 16:37
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Вкусный дебют. Volkswagen начал продажи обновленных фирменных сосисок Фото: Volkswagen начал продажи обновленных фирменных сосисок (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen обновила свой самый популярный продукт - сосиски карривурст. Отныне они превратились в полуфабрикат для микроволновой печи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Готовое блюдо с соусом для микроволновой печи можно будет купить в обычном супермаркете. Отгружать в магазины сетей Edeka и Netto в Германии их начнут уже в июне этого года.

Напомним, что культовые сосиски каривурст Volkswagen производит с 1973 года на мясокомбинате в Вольфсбурге. Соус также особенный и изготавливается по формуле, проверенной временем. Сначала карривурст были доступны только сотрудникам Volkswagen и продавались в заводских столовых, но со временем вышли за их пределы, став наиболее популярным продуктом марки.

В 2024 году Volkswagen реализовал около 8,6 млн колбасок. Для сравнения: объем продаж автомобилей бренда за тот же год - 5,2 млн единиц. Подразделение Volkswagen Group Services, производящее карривурст, приносит огромную выручку, и с появлением новой версии она, вероятно, возрастет.

Вкусный дебют. Volkswagen начал продажи обновленных фирменных сосисок

Несколько лет назад Volkswagen, подхвативший экологическую повестку, задумал сделать колбаски вегетарианскими. Однако эту идею рынок не принял: рабочие, лишившись сосиски, обратились с коллективной жалобой в профсоюз, после чего блюдо все-таки вернули в меню.

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