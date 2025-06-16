Смачний яблучний пиріг, який готується всього 10 хвилин: ідея для швидкого десерту

Яблучний пиріг: простий рецепт

Цей пиріг дуже легко приготувати на сніданок за допомогою аерофритюрниці. Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

вівсянки - 60 г

ванільний йогурт - 2 ст.л

яблуко - 1 шт.

кориця - пів чайної ложки

розпушувач - одна третина чайної ложки

кип'яток - 4 ст.л

Спочатку розігрійте аерофритюрницю до 200°C, перш ніж нарізати яблуко.

Влийте кип'яток і додайте вівсянку в форму та перемішайте до загустіння. Додайте йогурт, корицю та розпушувач.

Поставте форму для запікання в аерофритюрницю на 10 хвилин. Потім, коли страва буде готова, її можна подавати з додатковим йогуртом та цукровою пудрою.

Якщо хочете приготувати яблучний пиріг у духовці, розігрійте її до 200°C і дайте каші випікатися приблизно 25 хвилин.

Лаура сказала, що пиріг на сніданок можна з’їсти одразу або наступного дня, холодним або розігрітим.

Цей поживний сніданок забезпечує чудовий початок дня і не містить яєць, борошна чи масла - ідеально підходить для тих, хто може мати харчову непереносимість.

Рецепт пирога з яблуками (фото: кадр з відео)