Вкусный яблочный пирог, который готовится всего 10 минут: идея для быстрого десерта

Рецепт быстрого яблочного пирога без духовки - это идеальное решение для тех, кто хочет приготовить вкусный десерт за считанные минуты. Пирог готовится всего за 10 минут из доступных ингредиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Лауры Найтингейл.
Этот пирог очень легко приготовить на завтрак с помощью аэрофритюрницы. Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Сначала разогрейте аэрофритюрницу до 200°C, прежде чем нарезать яблоко.
Влейте кипяток и добавьте овсянку в форму и перемешайте до загустения. Добавьте йогурт, корицу и разрыхлитель.
Поставьте форму для запекания в аэрофритюрницу на 10 минут. Затем, когда блюдо будет готово, его можно подавать с дополнительным йогуртом и сахарной пудрой.
Если хотите приготовить яблочный пирог в духовке, разогрейте ее до 200°C и дайте каше выпекаться примерно 25 минут.
Лаура сказала, что пирог на завтрак можно съесть сразу или на следующий день, холодным или разогретым.
Этот питательный завтрак обеспечивает отличное начало дня и не содержит яиц, муки или масла - идеально подходит для тех, кто может иметь пищевую непереносимость.
Рецепт пирога с яблоками (фото: кадр из видео)
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